Στην παρέα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» προστέθηκε νέο πρόσωπο και έκανε την είσοδό του το πρωί της Δευτέρας. Για ποια δημοσιογράφο πρόκειται;

Ο λόγος για τη Μαίρη Αργυριάδου που υπήρξε συνεργάτιδα της εκπομπής στο παρελθόν. «Αυτή η εκπομπή, όπως ξέρετε, έχει ένα συνήθειο, να επιστρέφουν οι άνθρωποι που αγαπάμε και μας αγαπάνε. Μαίρη Αργυριάδου στην παρέα μας. Κορίτσι μου, ξαναγύρισες, ε;», της είπε η Σίσσυ Χρηστίδου καλωσορίζοντάς την στην παρέα της εκπομπής. «Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας, ανυπομονώ να περάσουμε αυτή τη χρονιά όμορφα και ωραία», είπε με την παρουσιάστρια να συμπληρώνει: «Κι εμείς χαιρόμαστε πολύ! Είχε έρθει η Μαιρούλα μας και σαν καλεσμένη τις προάλλες. Τα είπαμε λίγο, μετά τα είπαμε λίγο παραπάνω και θα είναι στην παρέα μας. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ».

Να θυμίσουμε πως η δημοσιογράφος βρισκόταν τα τελευταία χρόνια στην εκπομπή των Ελένης Χατζίδου – Ετεοκλή Παύλου η οποία έριξε αυλαία την περασμένη σεζόν.