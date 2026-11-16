Την παρέμβαση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη προκάλεσε μια υβριστική ανάρτηση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλου, για περιστατικό με άνδρες της προσωπικής φρουράς του και την κόρη του, Δέσποινα.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη έδωσε εντολή ώστε η εν λόγω ανάρτηση να διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, τονίζοντας ότι ο νόμος ισχύει και εφαρμόζεται για όλους!

Η σχετική ανακοίνωση του αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρει: «Με εντολή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η οποία περιέχει υβριστικές εκφράσεις και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς που πλήττουν το κύρος της Ελληνικής Αστυνομίας, διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Ο νόμος ισχύει και εφαρμόζεται για όλους».

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελληνική Αστυνομία, ήταν χθες τα ξημερώματα όταν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών εντόπισαν ένα εταιρικό αυτοκίνητο με φιμέ τζάμια, στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες και μία γυναίκα, να κινείται στο Κολωνάκι και έκαναν σήμα στον οδηγό προκειμένου να σταματήσει. Το όχημα ακινητοποιήθηκε σε παρακείμενο δρόμο και ακολούθησε έλεγχος των στοιχείων των επιβατών, ενώ ελέγχθηκε και η άδεια οπλοκατοχής ενός από τους επιβαίνοντες, ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε, κατείχε νόμιμα όπλο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στη διάρκεια του ελέγχου σημειώθηκε ένταση, καθώς οι αστυνομικοί φέρεται ότι δέχθηκαν ύβρεις και απειλές τόσο από παρισταμένους όσο και από πρόσωπο που συνομιλούσε τηλεφωνικά με κάποιον από τους επιβαίνοντες, μέσω ανοιχτής ακρόασης. Αστυνομικές πηγές υποστηρίζουν ότι οι άνδρες της Δίωξης Εκβιαστών διατήρησαν την ψυχραιμία τους και ολοκλήρωσαν κανονικά τον έλεγχο. Καθώς δεν διαπιστώθηκε κάποια παράβαση που να δικαιολογεί περαιτέρω ενέργειες, οι τρεις επιβαίνοντες αποχώρησαν με το αυτοκίνητό τους.

Το παραπάνω περιστατικό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, καθώς, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, επιβαίνουσα στο αυτοκίνητο ήταν η κόρη του, Δέσποινα. Σε ένα άνευ προηγουμένου ξέσπασμα, ανάρτησε διαδοχικά στον λογαριασμό του στο Instagram τρία βίντεο, στα οποία εξαπέλυσε βαριές κατηγορίες κατά της Αστυνομίας και άφησε αιχμές για στοχοποίηση. Οπως ισχυρίστηκε, αστυνομικοί με συμβατικό αυτοκίνητο σταμάτησαν εσκεμμένα το όχημα της κόρης του και την υπέβαλαν σε «εξευτελιστικό έλεγχο».

Μάλιστα, με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, είπε χαρακτηριστικά «Με συμβατικό αυτοκίνητο και εν κινήσει σταματάς την κόρη μου και τη γδύνεις;» και «Ελάτε να βρείτε εμένα!». Παράλληλα, άφησε υπονοούμενα για χρηματισμό και για κυκλώματα, ισχυριζόμενος ότι ζητήθηκαν «5 εκατομμύρια ευρώ» για να αποφύγει κάποιο πρόσωπο τη φυλάκιση και κάνοντας λόγο για παράνομες δραστηριότητες στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, όπως διακίνηση ναρκωτικών και «προστασία».