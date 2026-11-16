Το γνωστό ζευγάρι πριν από καιρό θέλησε να κάνει ένα τατουάζ που τους ενός να συμπληρώνει του άλλου. Ο ηθοποιός έκανε τη γυναικεία φιγούρα από τους «Ευχούληδες» και η σύζυγός του την ανδρική.

Ο λόγος για τον Άρη Τσάπη τον «Θανάση» από τη σειρά «Ευτυχισμένοι μαζί» και τη σύζυγό του, Ειρήνη Ξυπνητού. Πριν από έναν χρόνο ήρθε στη ζωή το δεύτερο παιδάκι τους και ολοκλήρωσε την ευτυχία τους. Το καλοκαίρι το περνούν στη Σέριφο δουλεύοντας στο ξενοδοχείο που διατηρεί η οικογένεια της συζύγου του και ο ηθοποιός εργάζεται ως σερβιτόρος. «Ερωτικός μετανάστης, εδώ βρήκα το λιμάνι μου κι εγώ.

Αν δεν μου έλειπαν κάποια βασικά πράγματα στην Αθήνα, όπως το θέατρο που μπορώ να ασχοληθώ και τον χειμώνα, θα μέναμε και χειμώνα εδώ. Υπήρχαν ήδη οι επιχειρήσεις από τον πεθερό μου. Είχε κατάστημα εστίασης και δύο καταλύματα, ήταν στρωμένο το έδαφος. Ήρθαμε να δουλέψουμε. Μακάρι σε κάποιους ανθρώπους να είναι στρωμένα όλα, αλλά για να βιοποριστείς πρέπει να κάνεις όλες τις δουλειές και νομίζω είναι το αυτονόητο»,