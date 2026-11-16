Ο Robert Pattinson είναι και επίσημα ο νέος James Bond! Η Amazon MGM Studios ανακοίνωσε στις 16 Νοεμβρίου την επιλογή του 40χρονου ηθοποιού, ο οποίος αναλαμβάνει τον εμβληματικό ρόλο του 007, διαδεχόμενος τον Daniel Craig.

Τέλος στην αγωνία των θαυμαστών του James Bond έβαλε η επίσημη ανακοίνωση της Amazon MGM Studios, καθώς ο Robert Pattinson είναι ο ηθοποιός που θα ενσαρκώσει τον θρυλικό μυστικό πράκτορα στη νέα κινηματογραφική ταινία της σειράς. Η ανακοίνωση έγινε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, βάζοντας τέλος στα σενάρια που κυκλοφορούσαν τους τελευταίους μήνες γύρω από το πρόσωπο που θα διαδεχθεί τον Daniel Craig.

Το όνομα του 40χρονου ηθοποιού είχε ενισχυθεί τις τελευταίες ημέρες ανάμεσα στους υποψήφιους για τον ρόλο, μαζί με εκείνα των Callum Turner και Josh O’Connor. Τελικά, ο Pattinson πήρε το μεγάλο εισιτήριο για τον 007, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του κινηματογραφικού franchise.

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Από το Twilight και τον Batman στον James Bond

Ο Robert Pattinson δεν είναι άγνωστος στις μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές. Το ευρύ κοινό τον γνώρισε μέσα από τη σειρά ταινιών «Twilight», όπου υποδύθηκε τον Edward Cullen, τον μυστηριώδη βρικόλακα που έγινε κινηματογραφικό φαινόμενο.

Στη συνέχεια ακολούθησαν πιο απαιτητικοί ρόλοι, ενώ έκανε ακόμη μία μεγάλη είσοδο στον κόσμο των υπερηρώων, ενσαρκώνοντας τον Batman. Τώρα ετοιμάζεται να αφήσει πίσω του το Gotham και να περάσει στον κόσμο της διεθνούς κατασκοπείας, αναλαμβάνοντας έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ρόλους του παγκόσμιου κινηματογράφου.

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Η ομάδα πίσω από τη νέα ταινία του 007

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δημιουργική ομάδα της νέας παραγωγής. Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Denis Villeneuve, γνωστός από τις ταινίες «Dune» και «Blade Runner 2049», ενώ το σενάριο υπογράφει ο Steven Knight, δημιουργός της επιτυχημένης σειράς «Peaky Blinders».

Στην παραγωγή βρίσκονται οι Amy Pascal και David Heyman, οι οποίοι αναλαμβάνουν να δώσουν μορφή στο επόμενο κινηματογραφικό κεφάλαιο του διάσημου πράκτορα.

Ο Villeneuve καλωσόρισε τον Pattinson στον ρόλο, επισημαίνοντας πως διαθέτει τη διαχρονική αύρα του 007, αλλά παράλληλα φέρνει μια εντελώς νέα προσέγγιση στον χαρακτήρα.

Η νέα ταινία θα είναι η 26η της κινηματογραφικής σειράς. Ο τίτλος και η ημερομηνία κυκλοφορίας της δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Το μόνο βέβαιο είναι πως ο 007 έχει πλέον νέο πρόσωπο και ο Robert Pattinson καλείται να γράψει τη δική του ιστορία στον ρόλο που άφησε ο Daniel Craig.