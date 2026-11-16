Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο Οδυσσέας Δήμας, μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας, αρνούμενος κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή σε διακίνηση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών. Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και απαγόρευση ενασχόλησης με την άρση βαρών.

Η απολογία του, ωστόσο, είχε και μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή. Όταν η ανακρίτρια τον ρώτησε για τη συμπληρωματική ποινική δίωξη που αφορά τη φερόμενη χορήγηση αναβολικών στον ανήλικο γιο του, ο ίδιος δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συναισθηματική του φόρτιση και ξέσπασε σε κλάματα.

«Καλύτερα να αυτοκτονήσω, δεν αντέχεται»

Τη συγκεκριμένη στιγμή περιγράφει σε γραπτή δήλωσή του ο συνήγορός του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος. Σύμφωνα με όσα μεταφέρει, ο Οδυσσέας Δήμας αντέδρασε έντονα όταν κλήθηκε να απαντήσει στην κατηγορία που αφορά τον γιο του, αδυνατώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

«Να χορηγήσω στον γιο μου αναβολικά; Εκατοντάδες αθλητές προπόνησα και ποτέ δεν βρέθηκε αθλητής ντοπέ, και να δώσω αναβολικά στον γιο μου; Καλύτερα να αυτοκτονήσω, δεν αντέχεται», φέρεται να είπε, σύμφωνα με τον δικηγόρο του.

Τι υποστήριξε για τα σκευάσματα και τις χειρόγραφες σημειώσεις

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι τα σκευάσματα που εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν στο σπίτι του προορίζονταν αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Όπως ισχυρίστηκε, η πλειονότητά τους αφορούσε νόμιμα φάρμακα και συμπληρώματα διατροφής, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών της WADA.

Αρνήθηκε επίσης ότι οι χειρόγραφες σημειώσεις που βρέθηκαν στην κατοικία του σχετίζονταν με διακίνηση αναβολικών. Σύμφωνα με την εκδοχή του, τα χρήματα που αναγράφονταν σε αυτές προέρχονταν από χορηγία φίλου του αθλήματος, ο οποίος ήθελε να καλύψει τις ανάγκες των αθλητών σε συμπληρώματα διατροφής.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι με τα συγκεκριμένα χρήματα αγοράστηκαν νόμιμα προϊόντα, τα οποία στη συνέχεια παραδόθηκαν στους αθλητές. Οι υπογραφές στις σημειώσεις, όπως εξήγησε, αποτελούσαν αποδεικτικά παραλαβής, ώστε να υπάρχει διαφάνεια ως προς τη διάθεση των χρημάτων.

Στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή βρίσκεται ο αδελφός του, Ολυμπιονίκης Πύρρος Δήμας, ο οποίος τον συνόδευσε και παραμένει κοντά του, εν αναμονή της εξέλιξης της δικαστικής υπόθεσης.