Στην εισπνοή καπνού και αιθάλης αποδίδεται ο θάνατος των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε υπόγειο κτιρίου, επί της οδού Κατσαντώνη, στο Ζεφύρι.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία ολοκληρώθηκε στο νεκροτομείο Αθηνών από τους ιατροδικαστές Κωνσταντίνο Κούβαρη και Γιώργο Ντι Λέρνια, οι δύο άνδρες κατέληξαν εξαιτίας της εισπνοής αιθάλης, κατά την παρουσία τους στον χώρο όπου είχε εκδηλωθεί η φωτιά. Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζει το γεγονός ότι, κατά την εξέταση, δεν εντοπίστηκαν κακώσεις που να παραπέμπουν σε πτώση ή σε χτύπημα από αντικείμενο, στοιχείο που απομακρύνει, με βάση τα διαθέσιμα ευρήματα, το ενδεχόμενο ο θάνατός τους να συνδέεται με τέτοιου είδους τραυματισμό.

Οι ιατροδικαστές διαπίστωσαν μόνο ορισμένες κακώσεις στην περιοχή της κνήμης, οι οποίες, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, ενδέχεται να προκλήθηκαν κατά την προσπάθεια των πυροσβεστών να μετακινήσουν αντικείμενα με τα πόδια τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν πρόσβαση στον χώρο της σκάλας.

Η συγκεκριμένη εκτίμηση παραμένει υπόθεση για τον τρόπο πρόκλησης των τραυματισμών και δεν αποτελεί αυτοτελές ιατροδικαστικό συμπέρασμα. Οι δύο πυροσβέστες είχαν βρεθεί στο υπόγειο του κτιρίου, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη η πυρκαγιά, όταν εκτέθηκαν στις επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Τα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής αποσαφηνίζουν την αιτία θανάτου, χωρίς ωστόσο να δίνουν από μόνα τους απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες οι δύο άνδρες εκτέθηκαν στον καπνό.

Η απώλειά τους αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τους σοβαρούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες κατά την επέμβασή τους σε κλειστούς χώρους, όπου η συγκέντρωση τοξικών προϊόντων της καύσης μπορεί να αποβεί μοιραία.