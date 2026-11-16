Σε έντονη συναισθηματική φόρτιση ξέσπασε ο Οδυσσέας Δήμας, όταν κατά τη διάρκεια της απολογίας του ενώπιον της ανακρίτριας ενημερώθηκε για τη συμπληρωματική ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί σε βάρος του και αφορά την καταγγελλόμενη χορήγηση απαγορευμένων ουσιών στον ανήλικο γιο του.

Η απολογία του 58χρονου πρώην προπονητή της Εθνικής Ομάδας άρσης βαρών διήρκεσε περίπου μία ώρα, με τον ίδιο να αρνείται, σύμφωνα με πληροφορίες, τις κατηγορίες που του αποδίδονται σχετικά με τη χορήγηση αναβολικών ουσιών σε αθλητές.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή κατά την οποία η ανακρίτρια τον ενημέρωσε ότι αντιμετωπίζει επιπλέον ποινική δίωξη για φερόμενη χορήγηση αναβολικών στον ανήλικο γιο του. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κατηγορούμενος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του και ξέσπασε σε λυγμούς, εμφανώς συγκλονισμένος από την εξέλιξη της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι η συμπληρωματική δίωξη αφορά τη διερεύνηση της φερόμενης χορήγησης απαγορευμένων ουσιών σε ανήλικο, χωρίς η άσκησή της να προδικάζει την ενοχή του κατηγορουμένου.