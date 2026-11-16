Ενα κομμάτι της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας ταξίδεψε στη διεθνή σκηνή του διαγωνισμού ομορφιάς Miss World, κρατώντας στα «φτερά» του ένα διαχρονικό μήνυμα για τον ελληνικό πολιτισμό.

Πρόκειται για το εντυπωσιακό τρισδιάστατο κηρύκειο του Ερμή, που κράτησε στα χέρια της η Σταρ Ελλάς 2025 και Miss World Greece 2026, Μικαέλα Κάσαρι, κατά την εμφάνισή της στο «Dances of the World», στις 3 Σεπτεμβρίου. Ενα ξεχωριστό έργο σύγχρονου ελληνικού design, που φέρει την υπογραφή της διεθνώς βραβευμένης σχεδιάστριας Σοφίας Λαμπροπούλου και του δημιουργικού στούντιο 3D Season, το οποίο τώρα, μέσα από τη φωτογράφιση που εξασφάλισε η «Espresso», αποκαλύπτεται σε όλη του τη σχεδιαστική διάσταση.

Η Φιλοσοφία

Παρότι το κηρύκειο δεν είχε την ευκαιρία να αναδειχθεί όσο του άξιζε μέσα από το στήσιμο της εμφάνισης της Σταρ Ελλάς στον διεθνή διαγωνισμό, οι φωτογραφίες της «Espresso» φέρνουν σήμερα στο προσκήνιο τις ιδιαίτερες λεπτομέρειές του. Από μπροστά ξεχωρίζουν τα φτερά, που συμβολίζουν την ελευθερία, την έμπνευση και την επικοινωνία, ενώ από το πλάι αποκαλύπτονται τα δύο φίδια, σύμβολα της σοφίας, της γνώσης και της αναγέννησης. «Δεν ήθελα να γίνω ο Ερμής, αλλά η φωνή των αξιών που εκείνος μετέφερε μέσα στους αιώνες» μας εξηγεί η Μικαέλα Κάσαρι, περιγράφοντας τη φιλοσοφία της εμφάνισής της. Οπως λέει, το λευκό φόρεμα συμβόλιζε το φως και την καθαρότητα της Ελλάδας, ενώ το κηρύκειο δεν δημιουργήθηκε ως αντίγραφο ενός αρχαίου αντικειμένου, αλλά ως μια σύγχρονη καλλιτεχνική πρόταση. «Ηθελα να μεταφέρω ένα μήνυμα που συνδέει το παρελθόν με το παρόν και δείχνει πως ο ελληνικός πολιτισμός εξακολουθεί να εμπνέει ολόκληρο τον κόσμο» σημειώνει.

Πίσω από τη δημιουργία βρίσκεται η Σοφία Λαμπροπούλου, product designer με έδρα την Αθήνα και ιδρύτρια του 3D Season. Η σχεδιαστική της προσέγγιση βασίζεται στην επανερμηνεία της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από την τεχνολογία. Το κηρύκειο κατασκευάστηκε από βιολογικής βάσης PLA με τρισδιάστατη εκτύπωση, με το κενό να αποτελεί βασικό στοιχείο της σύνθεσης, καθώς επιτρέπει στο φως να συμμετέχει στη δημιουργία της φόρμας. Η ισορροπία ανάμεσα στον όγκο και στην αφαίρεση χαρίζει στο αντικείμενο γλυπτική αισθητική και αίσθηση κίνησης. Η δημιουργός, που έχει διακριθεί με δύο ασημένια βραβεία στα London Design Awards 2025 για την τσάντα Yiayia και τη συλλογή κοσμημάτων Honey Bee, αποδεικνύει και με το κηρύκειο πως η ελληνική παράδοση μπορεί να αποκτήσει μια εντελώς σύγχρονη ταυτότητα.

Για τη Μικαέλα Κάσαρι, η εμφάνιση της 3ης Σεπτεμβρίου και η φωτογράφιση που ακολούθησε τώρα ήταν αποτέλεσμα μιας δημιουργικής συνεργασίας ανθρώπων που μοιράστηκαν το ίδιο όραμα. Ιδιαίτερη θέση στο όλο εγχείρημα, πέρα από τη Σοφία Λαμπροπούλου, που έδωσε μορφή στο κηρύκειο, είχε η Νίκη Νικολαΐδου, η οποία σχεδίασε το λευκό φόρεμα υψηλής ραπτικής. «Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι έβαλαν το ταλέντο και την ψυχή τους σε αυτή την προσπάθεια» αναφέρει η Miss World Greece 2025, κάνοντας ξεχωριστή μνεία στον φωτογράφο Λευτέρη Μιχαλινό, που αποτύπωσε με τον φακό του τη δημιουργία, στη make-up artist Ελένη Μέλλιου και στη hairstylist Αργυρώ Καρτσιώτη.