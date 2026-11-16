Ο φόβος και ο τρόμος ανυπεράσπιστων κοριτσιών έχει γίνει ένας σεξουαλικά διεστραμμένος άνδρας, ο οποίος καιροφυλακτεί στο σκοτάδι και επιτίθεται σε ανήλικες στον Αγιο Δημήτριο!

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων έχουν καταγραφεί τρία περιστατικά επιθέσεων σε βάρος κοριτσιών, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι επιθέσεις φέρεται ότι καταγράφηκαν στον ίδιο δρόμο, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να συνδέονται μεταξύ τους και να έχουν διαπραχθεί από το ίδιο πρόσωπο. Μάλιστα, τα τελευταία 24ωρα έχει δει το φως της δημοσιότητας και βίντεο-ντοκουμέντο, στο οποίο απεικονίζεται ο αποκαλούμενος «δράκος» του Αγίου Δημητρίου, φορώντας κόκκινο φούτερ, να απομακρύνεται από το σημείο, λίγη ώρα αφότου επιχείρησε να επιτεθεί σεξουαλικά σε ανήλικη μαθήτρια έξω από δημοτικό σχολείο! Στα επόμενα πλάνα, που έχουν κάνει τον γύρο του διαδικτύου, διακρίνεται η νεαρή κοπέλα να αντιδρά έντονα, βάζοντας τις φωνές, με αποτέλεσμα ο άνδρας να το βάζει στα πόδια και να εξαφανίζεται από το οπτικό πεδίο της κάμερας.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 11 το βράδυ της 13ης Νοεμβρίου, ωστόσο δεν ήταν το μοναδικό που έχει αναστατώσει τη συγκεκριμένη γειτονιά. Η πρώτη επίθεση καταγράφηκε τα ξημερώματα της 31ης Οκτωβρίου, με θύμα μια 17χρονη, η οποία επέστρεφε στο σπίτι της.

Ο άγνωστος άνδρας «σεξουαλικό αρπακτικό», ο οποίος κινούνταν στον ίδιο δρόμο, φέρεται ότι άλλαξε κατεύθυνση και κινήθηκε προς το μέρος της κοπέλας, προκαλώντας την αντίδραση κατοίκων της περιοχής. Ορισμένοι εξ αυτών άρχισαν να τον καταδιώκουν, με τον «άρρωστο» άνδρα να κρύβεται τελικά σε ένα στενό για να τους ξεφύγει και να μην υποστεί την οργή τους!

Το δεύτερο περιστατικό εκτυλίχθηκε στις 3 Νοεμβρίου, όταν άγνωστος προσέγγισε μια 17χρονη έξω από φροντιστήριο της περιοχής. Η κοπέλα τρομοκρατήθηκε και κατάφερε να απομακρυνθεί, τρέχοντας προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ο άνδρας που έχει σκορπίσει τον τρόμο είναι μετρίου αναστήματος, περίπου 1,65 μέτρων, και ηλικίας περίπου 30 χρόνων με αραιά μαλλιά. Κατά τις ίδιες μαρτυρίες, στις επιθέσεις φορούσε φούτερ με κουκούλα, είτε μαύρου είτε κόκκινου χρώματος.

Οι συγκεκριμένες περιγραφές αξιολογούνται στο πλαίσιο της έρευνας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί επίσημα η ταυτότητα του υπόπτου. Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν τις κινήσεις του άνδρα και να διαπιστώσουν εάν πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο και στις τρεις περιπτώσεις. Παράλληλα, αξιολογούνται οι μαρτυρίες κατοίκων και τα στοιχεία από τα περιστατικά, με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του υπόπτου.