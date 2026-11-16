Στο αποψινό επεισόδιο της σειράς «Μπλε Ώρες», ο Στέφανος ετοιμάζει την επόμενη κίνησή του με σκοπό να χτυπήσει την οικογένεια Αντωνάδη. Η Στέλλα επιμένει να πάρει διαζύγιο από τον Φίλιππο, ενώ ο Άγγελος προσπαθεί να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη της Εύας.

Η Στέλλα (Νόνη Ιωαννίδου) παραμένει αποφασισμένη να προχωρήσει σε διαζύγιο, ενώ ο Φίλιππος (Ιεροκλής Μιχαηλίδης) προσπαθεί απεγνωσμένα να την πείσει πως η επίμαχη φωτογραφία είναι πλαστή. Ο Δημήτρης (Αντώνης Φραγκάκης) επιβεβαιώνει την απόπειρα που έκανε η Ολυμπία (Έλενα Πιερίδου) και βασανίζεται από τύψεις. Την ίδια ώρα, ο Άγγελος (Βαγγέλης Κακουριώτης) παλεύει να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη της Εύας (Ιζαμπέλλα Φούλοπ), όμως τα μυστικά γύρω από τη Φιλίππα (Μαλένα Σιαμά) βαραίνουν όλο και περισσότερο τη σχέση τους. Η Όλγα (Κωνσταντίνα Τάκαλου) γιορτάζει τα γενέθλιά της με τον Αχιλλέα (Γιώργος Παρτσαλάκης), με σκοπό να αποσαφηνίσουν τι ακριβώς συμβαίνει στο μεταξύ τους. Ο Στράτος (Κωνσταντίνος Τσίτσιος) εκμεταλλεύεται την απουσία του πατέρα του από το σπίτι και πλησιάζει ερωτικά την Άννα (Άννα Φιλιππάκη). Η Νίκη (Ευφροσύνη Κουτσουβέρη) ξεκαθαρίζει στη Βάσια (Κατερίνα Στικούδη) πως η φιλία τους δεν μπορεί να ξαναγίνει όπως πρώτα, ενώ ο Γιάννης (Πάνος Μπακανδρέας) διεκδικεί μια θέση στη ζωή της. Ο Στέφανος συνεχίζει το σχέδιο εκδίκησης προς την οικογένεια Αντωνιάδη και ετοιμάζει την επόμενη κίνησή του.