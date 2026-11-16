Καλεσμένη της εκπομπής «Super Κατερίνα» η Γωγώ Μπρέμπου μίλησε για την καριέρα και για το restart που μπορεί να κάνει ο καθένας στη ζωή του.

«Όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται να κάνουν κάποια στιγμή στη ζωή τους ένα restart, άντρες ή γυναίκες, να πουν “εγώ θέλω πια να ζω έτσι”. Υπάρχει κάτι που πρέπει να πληρώσεις, βέβαια, σε αυτό. Αυτοί που σε κρατάνε πίσω είναι πολλές φορές οι δικοί σου άνθρωποι, που δεν θέλουν να σε δουν με μία άλλη σου όψη. Μπορεί ένα οικογενειακό περιβάλλον πολλές φορές να σου επιβάλλει πράγματα. […] Οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλο, να συνδεόμαστε με τους άλλους, να τους γνωρίζουμε και αυτό είναι κάτι που η εποχή μας δεν το υποστηρίζει πολύ.

Εμένα μου έχει λείψει να συναντώ ανθρώπους που δεν είναι επικριτικοί. Παλιότερα οι άνθρωποι δεν “έμεναν” στον χαρακτηρισμό ότι “αυτός είναι έτσι, άρα αυτό σημαίνει κάτι για τη ζωή του”. Πολλές φορές μπορεί να μη σημαίνει και τίποτα».