Θάμπωσε τον φωτογραφικό φακό με την ομορφιά της η κόρη του Δημήτρη Βαρτζόπουλου, την περασμένη Παρασκευή στο Μέγαρο Μαξίμου.

Από τη Βίβιαν Μπενέκου

Ο υφυπουργός Υγείας πήγε στην ορκωμοσία του συνοδευόμενος από την 26χρονη πανέμορφη κόρη του, τη Δανάη, η οποία κέρδισε τους πάντες με το χαμόγελο και την ευγένειά της!