Δημήτρης Βαρτζόπουλος: Η κόρη του έκλεψε τις εντυπώσεις στο Μαξίμου
Η Δανάη συνόδευσε τον πατέρα της στην ορκωμοσία και ξεχώρισε με την παρουσία της
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Θάμπωσε τον φωτογραφικό φακό με την ομορφιά της η κόρη του Δημήτρη Βαρτζόπουλου, την περασμένη Παρασκευή στο Μέγαρο Μαξίμου.
Από τη Βίβιαν Μπενέκου
Ο υφυπουργός Υγείας πήγε στην ορκωμοσία του συνοδευόμενος από την 26χρονη πανέμορφη κόρη του, τη Δανάη, η οποία κέρδισε τους πάντες με το χαμόγελο και την ευγένειά της!
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