Μια νέα εποχή ξημερώνει για τον θρυλικό Σκορπιό στο Ιόνιο, καθώς οι εργασίες αναδιαμόρφωσης του νησιού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, μετατρέποντας το άλλοτε προσωπικό καταφύγιο του Αριστοτέλη Ωνάση σε ένα υπερπολυτελές VIP Exclusive Club.

Δεκατρία χρόνια μετά την αγορά του νησιού των 830 στρεμμάτων από τον Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ, το όραμα του Ρώσου μεγιστάνα παίρνει σάρκα και οστά, αλλάζοντας ριζικά την εικόνα και τη λειτουργία του ιστορικού τόπου.

Παρά τις καθυστερήσεις που καταγράφηκαν σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα, η πρόοδος των έργων είναι πλέον εμφανής. Για να διασφαλιστεί η απόλυτη ηρεμία του ιδιοκτήτη, της οικογένειάς του και των εκλεκτών καλεσμένων του κατά τους θερινούς μήνες, τα εργοτάξια λειτουργούν αυστηρά από τον Σεπτέμβριο έως και το τέλος Μαΐου, ενώ το καλοκαίρι οι εργασίες περιορίζονται στο ελάχιστο.

Το νέο επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο εγκρίθηκε και εφαρμόζεται από την εταιρία «Μυκήναι» ήδη από το καλοκαίρι του 2025, βασίζεται στη φιλοσοφία της απόλυτης αποκλειστικότητας. Οπως εξηγεί ο υπεύθυνος επίβλεψης της εταιρίας Σεργκέι Τσερνίτσιν μιλώντας στο newsit.gr, η επένδυση υλοποιείται σταδιακά με στόχο την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας υψηλότατου επιπέδου.

Οι επιλεγμένοι επισκέπτες απολαμβάνουν την αποκλειστική χρήση ολόκληρου του νησιού και των εγκαταστάσεών του καθ’ όλη τη διάρκεια της διαμονής τους. Για κάθε ομάδα φιλοξενουμένων σχεδιάζεται ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα, απόλυτα προσαρμοσμένο στις προσωπικές τους επιθυμίες και ανάγκες, με αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την ιδιωτικότητα. Η πρώτη φάση της επένδυσης έχει ήδη ολοκληρωθεί επιτυχώς. Σήμερα, πέντε βασικές υποδομές του νησιού βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία: η ανατολική και η νότια παραλία, η φάρμα με τις τοπικές καλλιέργειες, οι βοηθητικοί χώροι του προσωπικού, καθώς και η εμβληματική ροζ βίλα. Το ιστορικό κτίσμα, που συνδέθηκε όσο κανένα άλλο με τη χρυσή εποχή του Αριστοτέλη Ωνάση, τυγχάνει ιδιαίτερης φροντίδας, καθώς το σχέδιο ανάπλασης προβλέπει τη σχολαστική συντήρηση και ανακαίνισή του με σεβασμό στην ιστορία του. Παράλληλα, εκτελούνται εκτεταμένα έργα υποδομής, όπως η αποκατάσταση των συνδετήριων οδών και ο εκσυγχρονισμός των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης. Σε οικονομικό επίπεδο, η επένδυση αποδεικνύεται εξαιρετικά απαιτητική.

Μέχρι σήμερα έχουν δαπανηθεί αρκετές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Ο αρχικός προϋπολογισμός, ο οποίος ήταν στα 200.000.000 ευρώ, έχει αναθεωρηθεί προς τα πάνω, τόσο λόγω τεχνικών τροποποιήσεων στο είδος των εργασιών όσο και εξαιτίας της διεθνούς αύξησης στις τιμές των πρώτων υλών.

Με την ολοκλήρωση και των επόμενων σταδίων, ο Σκορπιός φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ένας από τους πιο κλειστούς και περιζήτητους προορισμούς παγκοσμίως, συνδυάζοντας την απαράμιλλη φυσική ομορφιά του Ιονίου και την ιστορική αίγλη του παρελθόντος με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές πολυτελούς φιλοξενίας.