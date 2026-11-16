Αντήχησαν μελωδίες και υπέροχες μουσικές στη Νίκαια, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Ο πολιτισμός ενώνει τόπους, ανθρώπους και ψυχές μέσα από τη μαγεία της μουσικής, και αυτό ακριβώς έκανε το 40ό Χορωδιακό Φεστιβάλ της Χορωδίας Νίκαιας, που ολοκληρώθηκε χθες με τη συμμετοχή οκτώ σπουδαίων χορωδιών της χώρας.

Από τη Βίβιαν Μπενέκου

Ψυχή της εκδήλωσης ήταν η γενική γραμματέας της χορωδίας, η μητέρα του επιχειρηματία Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, κυρία Ζαφειρία Λαυρεντιάδη, η οποία με την αφοσίωση, την αγάπη, την ακούραστη προσφορά και την προσωπική της συμβολή αποτελεί ξεχωριστή παρουσία και σημαντικό στήριγμα τέτοιων σπουδαίων πολιτιστικών πρωτοβουλιών. Στο φεστιβάλ συμμετείχαν η ιστορική Χορωδία της Νίκαιας, η Χορωδία του Αγίου Βασιλείου Πειραιώς, η Χορωδία της Τρίπολης, η Χορωδία των Λιβανάτων, η Πολυφωνική Ανατολικής Αιγιαλείας, ο Σύλλογος Φιλόμουσων Λαυρίου και η Χορωδία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Το φεστιβάλ είναι μια ιδιαίτερη πολιτιστική συνάντηση και μία ακόμα σημαντική απόδειξη της δύναμης και της διαχρονικής αξίας της χορωδιακής μουσικής. Ανθρωποι όπως ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Ανδρέας Πριόνας, ο πρόεδρος Γεράσιμος Κασφίκης και φυσικά η γραμματέας Ζαφειρία Λαυρεντιάδη έχουν όραμα, μεράκι και βαθιά πίστη στον πολιτισμό, και, τελικώς, είναι εκείνοι που κρατούν ζωντανές τις μουσικές μας παραδόσεις, χτίζοντας γέφυρες επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα σε δρώμενα και τόπους.

Αξίζει να αναφερθεί πως, στη διάρκεια του φεστιβάλ, αναγορεύθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της χορωδίας επίτιμος πρόεδρός της ο κύριος Λαυρέντης Λαυρεντιάδης, ο οποίος στέκεται αρωγός στην πολιτιστική προσφορά της Χορωδίας Νίκαιας.

Οι παρουσίες

Το φεστιβάλ παρακολούθησε ο βουλευτής Β’ Πειραιώς της Ν.Δ. και πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ν.Δ. Ιωάννης Τραγάκης (που βράβευσε τη Χορωδία του Αγίου Βασιλείου Πειραιώς), αλλά και ο δήμαρχος Λοκρών Θανάσης Ζεκεντές, που απόλαυσε πολύ περισσότερο από όλους τη Χορωδία Λιβανατών «Αρμονία Γένεσις» (του τόπου του, δηλαδή), η οποία με τη συμμετοχή της εξέπληξε τους πάντες!

Οι οκτώ συμμετοχές

Εκεί ήταν φυσικά και ο δήμαρχος Νικαίας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη Κωνσταντίνος Μαραγκάκης, που καμάρωνε -και δικαίως- για το φεστιβάλ, με τους διοργανωτές να δίνουν τα εύσημα και στις οκτώ συμμετέχουσες χορωδίες για την αξιόλογη παρουσία τους και την προσφορά τους στη χορωδιακή τέχνη. Και αυτό γιατί, όπως είπε και η κυρία Λαυρεντιάδη, «η χορωδιακή μουσική δεν είναι απλώς φωνές που ενώνονται. Είναι ψυχές που επικοινωνούν, συναισθήματα που μοιράζονται και πολιτισμός που ταξιδεύει και ενώνει».

Να σημειωθεί πως η ιστορική Χορωδία Νίκαιας, στη διαδρομή της, έχει ερμηνεύσει έργα μεγάλων συνθετών, έχει δώσει συναυλίες με ρεπερτόριο κλασικών έργων, θρησκευτικής μουσικής, αλλά και αφιερωμάτων στη ροκ σκηνή και στο μιούζικαλ του θεάτρου και του κινηματογράφου, και έχει συνεργαστεί με διακεκριμένους Ελληνες συνθέτες και τραγουδιστές, όπως ο Λάκης Χαλκιάς, ο Αντώνης Καλογιάννης, ο Διονύσης Τσακνής και πολλοί άλλοι.

Η βραδιά του Σαββάτου έκλεισε στη θρυλική ταβέρνα Ιωνικός, φυσικά με τραγούδι και χορό, με πρώτο και καλύτερο τον δήμαρχο Λοκρών Θανάση Ζεκεντέ, που χάρισε στους συμμετέχοντες ένα εκπληκτικό ζεϊμπέκικο, υπό το χειροκρότημα της κυρίας Ζαφειρίας Λαυρεντιάδη.