Το νέο, ομολογουμένως εντυπωσιακό outfit του Σάκη Ρουβά για την πίστα του Εναστρον, όπου εμφανίζεται φέτος μαζί με την Κατερίνα Λιόλιου, εντόπισε το «μάτι» της «Espresso» σε μοδιστράδικο των βορείων προαστίων! Ο κορυφαίος Ελληνας performer, που συγκαταλέγεται αναμφισβήτητα στους πιο κομψούς τραγουδιστές της εποχής μας και προσέχει ιδιαίτερα κάθε δημόσια εμφάνισή του, ετοιμάζεται να προσθέσει ακόμα μία ξεχωριστή στιλιστική πινελιά στις εμφανίσεις του, βάζοντας… φωτιά στο αθηναϊκό nightlife.

Από τον Ηλία Μαραβέγια

Κάνοντας ρεπορτάζ, πληροφορηθήκαμε ότι το συγκεκριμένο κοστούμι φέρει τη δημιουργική υπογραφή του εκκεντρικού, πλην εξαιρετικά δημοφιλούς Βρετανού σχεδιαστή μόδας και ράφτης Joshua Kane, ο οποίος έχει αποκτήσει φανατικό κοινό για τις ιδιαίτερες δημιουργίες του. Πρόκειται για ένα statement σύνολο σε μαύρο και έντονο κόκκινο, με εντυπωσιακά μοτίβα που καλύπτουν το ύφασμα, συνδυάζοντας τη θεατρικότητα με την υψηλή ραπτική αισθητική. Μάλιστα, ο designer ποζάρει με το ίδιο κοστούμι σε φωτογραφία που έχει «καρφιτσωμένη» στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του Lottie, η οποία φορά ασορτί δημιουργία στις ίδιες αποχρώσεις, με αντίστοιχο εντυπωσιακό μοτίβο.

Το ενδιαφέρον; Ο Σάκης Ρουβάς απέκτησε το ίδιο outfit, επιλέγοντας να εντάξει στην γκαρνταρόμπα του ακόμα ένα ιδιαίτερο κομμάτι με έντονη προσωπικότητα. Η «Espresso» εντόπισε το παντελόνι του κοστουμιού στο φημισμένο μοδιστράδικο του Φούρλα, στο Μαρούσι, έναν χώρο με ιστορία από το 1963, που αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς για προσωπικότητες της showbiz, της πολιτικής και του επιχειρείν. Το κοστούμι του δημοφιλούς τραγουδιστή ήταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, σχεδόν έτοιμο προς παράδοση το μεσημέρι του Σαββάτου. Και ιδού το φωτογραφικό ντοκουμέντο της «Espresso» με το εντυπωσιακό παντελόνι στην κρεμάστρα, λίγο προτού πάρει τον δρόμο για την πίστα!