Ο διεθνής προσανατολισμός, η καλλιτεχνική πολυφωνία, η εξωστρέφεια και η ανανέωση είναι τα χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν τη φυσιογνωμία της ArtAthina 2026, της σημαντικότερης ετήσιας συνάντησης σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα. Στα επίσημα εγκαίνια έδωσαν το «παρών» εκατοντάδες λάτρεις της τέχνης, αλλά η προσέλευσή τους θα κορυφωθεί σήμερα, 16 Νοεμβρίου, στην 33η διοργάνωση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αιθουσών Τέχνης (ΠΣΑΤ) στο Onassis Ready, στον Αγιο Ιωάννη Ρέντη, με τη συμμετοχή 65 αιθουσών τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό και ένα πολυδιάστατο παράλληλο πρόγραμμα.

Από τον Δημήτρη Λυμπερόπουλο

Κομβική, πλέον, ψηφίδα των εικαστικών δρωμένων της πρωτεύουσας, η Art Athina είναι κάτι παραπάνω από ένα ετήσιο ραντεβού που προσελκύει δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Αποδεικνύει ότι η Αθήνα μπορεί να είναι πολιτιστικό κέντρο για πολλές εκφάνσεις της τέχνης, καθώς προκαλεί αλλά και ενθαρρύνει τη δημιουργία, προσελκύοντας ένα ανήσυχο και απαιτητικό κοινό.

H Art Athina 2026 πραγματοποιεί μια ουσιαστική αλλαγή στην εκθεσιακή της διαδρομή. Υστερα από πολυετή παρουσία στο Ζάππειο Μέγαρο, μεταφέρθηκε στο Onassis Ready. Η νέα χωροθέτηση προσέφερε ένα διαφορετικό περιβάλλον παρουσίασης και θέασης της σύγχρονης τέχνης.