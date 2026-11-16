Στην προσωπική του ζωή, τον σύντομο γάμο με τη Δώρα Παπαδοπούλου και τη νέα του σχέση με την Ηλιάνα Μαχρέμη αναφέρθηκε ο Απόστολος Λύτρας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο podcast των αδελφών Αγάθης και Βαλεντίνης Ράντη.

Ο γνωστός ποινικολόγος εξήγησε πώς έφτασε στο τέλος η σχέση με την πρώην σύζυγό του, αποκαλύπτοντας ότι ο γάμος τους διήρκεσε περίπου έναν χρόνο, ενώ είχαν προηγηθεί δύο χρόνια σχέσης. Παράλληλα, μίλησε για τη στάση της Δώρας Παπαδοπούλου σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο της ζωής του, αλλά και για τα σχόλια που δέχεται μετά τη δημοσιοποίηση της νέας του σχέσης.

Ο σύντομος γάμος και οι λόγοι του χωρισμού

Ο Απόστολος Λύτρας ξεκαθάρισε ότι το τέλος μιας σχέσης δεν σημαίνει απαραίτητα πως οι δύο άνθρωποι πρέπει να διατηρούν εχθρικές σχέσεις. Όπως εξήγησε, ο χωρισμός τους ήταν αποτέλεσμα μιας πορείας που είχε προηγηθεί και δεν προέκυψε ξαφνικά.

«Ένα ζευγάρι όταν χωρίζει, προφανώς αυτή η σχέση έχει φτάσει στο τέλος, για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεν είναι απαραίτητο ότι δεν πρέπει να είσαι καλά με τον άλλον. Μπορεί για οποιονδήποτε λόγο ένα ζευγάρι να φτάσει σε αυτό το σημείο και να χωρίσει. Ε κάπως έτσι έγινε, δεν έχουμε κακή σχέση. Μείναμε περίπου έναν χρόνο παντρεμένοι και δύο σε σχέση. Ήτανε πολύ σύντομος ο γάμος, συνεπώς γνωριζόμασταν και κατά τη διάρκειά του ουσιαστικά. Αν δεν υπήρχε ο γάμος θα ήταν μία σχέση η οποία θα έληγε μετά από έναν χρόνο», ανέφερε.

Ερωτηθείς για τις κοινές διακοπές που είχαν πραγματοποιήσει μόλις έναν μήνα πριν από την οριστική ρήξη, ο ποινικολόγος υποστήριξε ότι μια κοινή απόφαση χωρισμού μπορεί να έχει διαμορφωθεί πολύ νωρίτερα, ακόμη κι αν το ζευγάρι εξακολουθεί να εμφανίζεται μαζί.

«Δύο άνθρωποι όταν χωρίζουν, προφανώς είναι κάτι το οποίο ήταν στη σκέψη τους αρκετό καιρό πριν. Δεν σημαίνει ότι δεν θα πάνε κάπου μαζί», είπε χαρακτηριστικά.

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Η στήριξη της Δώρας Παπαδοπούλου στη δύσκολη περίοδο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη στάση της πρώην συζύγου του κατά την περίοδο της σύλληψής του για την υπόθεση βίας σε βάρος της προηγούμενης συζύγου του, Σοφίας Πολυζωγοπούλου.

Όπως αποκάλυψε, η στήριξη που δέχθηκε από τη Δώρα Παπαδοπούλου εκείνη την περίοδο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της σχέσης τους και στην απόφαση να παντρευτούν. Ωστόσο, όπως εξήγησε, οι δυσκολίες που αντιμετώπιζε δεν εξαφανίστηκαν και τελικά επηρέασαν τη μεταξύ τους σχέση.

«Μου στάθηκε στο δύσκολο διάστημα που πέρασα, και εξαιτίας αυτού του δύσκολου διαστήματος οδηγηθήκαμε και στο να παντρευτούμε, με αυτό το δύσκολο διάστημα, που δεν σταμάτησε να υπάρχει, κάποια στιγμή ήρθε το τέλος αυτής της σχέσης», ανέφερε.

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«Δεν έχω να απολογηθώ σε κανέναν» για τη νέα σχέση

Ο Απόστολος Λύτρας αναφέρθηκε και στα σχόλια που ακολούθησαν τη δημοσιοποίηση της σχέσης του με την Ηλιάνα Μαχρέμη. Όπως υποστήριξε, δεν ήταν δική του επιλογή να γίνει γνωστή η προσωπική του ζωή, ενώ επισήμανε ότι είχε αντιμετωπίσει ανάλογες αντιδράσεις και στο παρελθόν.

Μάλιστα, στάθηκε στην κριτική που δέχεται κάθε φορά που γίνεται γνωστή μια νέα σχέση του, τονίζοντας ότι δεν θεωρεί πως οφείλει να δίνει εξηγήσεις για τις προσωπικές του επιλογές.

«Δεν ήταν δική μου επιλογή να δημοσιοποιηθεί το οτιδήποτε, όπως αν θέλετε να σας πω, και με την προηγούμενη σύζυγό μου πάλι δεν ήταν δική μου επιλογή, με το που γνωριστήκαμε να δημοσιοποιηθεί κάτι. Κι εκεί είχα το ίδιο πρόβλημα, έλεγαν “μόλις τελείωσε αυτή η ιστορία κατευθείαν βρήκε…”. Αυτό δεν έχει τελειωμό, ειλικρινά. Και σας ξαναλέω, δεν έχω να απολογηθώ σε κανέναν για την προσωπική μου ζωή, είναι δική μου, δεν αφορά κανέναν. Και αυτοί που γράφουν περίεργα σχόλια είναι αυτοί που αν τους συμβεί κάτι, θα έρθουν σ’ εμένα», κατέληξε.