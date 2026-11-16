Στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού, που έγινε χθες στο «Royal Olympic Hotel», μίλησε η χειρουργός μαστού – ογκολόγος Νατάσα Παζαΐτη. Η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή συμμετείχε στη σημαντική επιστημονική συνάντηση, που ήταν αφιερωμένη στις σύγχρονες εξελίξεις στη διάγνωση, στη θεραπεία και στην ολιστική αντιμετώπιση των παθήσεων του μαστού.

Από τη Βίβιαν Μπενέκου

Μέσα από διαλέξεις διακεκριμένων ομιλητών, στρογγυλά τραπέζια και παρουσιάσεις νέων ερευνητικών δεδομένων, η Νατάσα ενημέρωσε και ενημερώθηκε για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις και τις προκλήσεις της καθημερινής κλινικής πρακτικής.

Εμφαση δόθηκε στη διεπιστημονική προσέγγιση, στην εξατομικευμένη θεραπεία και στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και καινοτόμων θεραπευτικών στρατηγικών στην κλινική πράξη.