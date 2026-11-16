Θεωρητικά, η πίστη φέρνει πιο κοντά τους ανθρώπους. Και λέμε «θεωρητικά», γιατί στην περίπτωση του Ντάνι Αλβες και της Ζοάνα Σανθ φαίνεται πως τους οδηγεί στο διαζύγιο ύστερα από 9 χρόνια γάμου!

Το μοντέλο από την Ισπανία δεν έχει πρόβλημα με τη μεταστροφή του στον Θεό, αλλά με το γεγονός της πλήρους αφοσίωσης σε αυτόν τον δρόμο από άποψη χρόνου.

Ο Βραζιλιάνος, μετά το σκάνδαλο του 2023 με τη σεξουαλική κακοποίηση μιας κοπέλας, στράφηκε στην ευαγγελική πίστη για να σταθεί και πάλι στα πόδια του. Μάλιστα, αποφάσισε να γίνει και ιεροκήρυκας σε παγκόσμια περιοδεία.

Αυτό το γεγονός έκανε έξαλλη τη Σανθ, η οποία αναφέρει ότι η οικογένειά τους περιθωριοποιήθηκε λόγω της έλλειψης ελεύθερου χρόνου του Αλβες από τα νέα του καθήκοντα. Το γνωστό μοντέλο ξεκαθάρισε ότι νιώθει παραμελημένο και μόνο, χωρίς βοήθεια στο μεγάλωμα του παιδιού τους.

Και να σκεφτεί κανείς ότι η Σανθ έδωσε δεύτερη ευκαιρία στον Αλβες στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του, κι ενώ αρχικά είχε ανακοινώσει ότι θα τον χωρίσει.

Ηταν, μάλιστα, δίπλα του στη δικαστική περιπέτειά του και μέχρι να προφυλακιστεί. Για να δούμε αν και αυτή τη φορά θα μιλήσει το συναίσθημα ή θα μπουν πάνω από όλα οι ανάγκες της ίδιας και του παιδιού τους.