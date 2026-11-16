Με σχεδόν 25 χρόνια αφοσίωσης στο παιδικό θέατρο, η Γιούλη Ηλιοπούλου με τη θεατρική σκηνή ΤΕΧΝΟΔΡΟΜΙΟ – έχει δημιουργήσει τη δική της ξεχωριστή πορεία, επενδύοντας σε παραστάσεις που φιλοδοξούν να ψυχαγωγήσουν, να συγκινήσουν και να φέρουν τα παιδιά πιο κοντά στη μαγεία του θεάτρου. Και η θερμή υποδοχή του «Όλιβερ Τουίστ» ήρθε να προστεθεί στις σημαντικές στιγμές αυτής της διαδρομής.

Το διαχρονικό αριστούργημα του Καρόλου Ντίκενς μεταφέρθηκε στη σκηνή μέσα από τη δική της θεατρική διασκευή και σκηνοθετική ματιά, σε μια εντυπωσιακή παραγωγή με φαντασμαγορικά σκηνικά, μουσική, περιπέτεια και δυνατές ερμηνείες. Οι μικροί θεατές ενθουσιάστηκαν, ενώ το παρατεταμένο χειροκρότημα στο τέλος της παράστασης επιβεβαίωσε τη μεγάλη ανταπόκριση του κοινού.

Ξεχωριστή ήταν και η ερμηνεία του μικρού Δημήτρη Παπαδόπουλου στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Όλιβερ, που απέσπασε το θερμό χειροκρότημα των θεατών. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε ο Στράτος Τζώρτζογλου στον ρόλο του Φέιγκιν, ο οποίος κέρδισε τις καρδιές των παιδιών

Πίσω από τη λάμψη της πρεμιέρας, ωστόσο, κρύβεται μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδρομή. Η Γιούλη Ηλιοπούλου δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για την υποδοχή της νέας της δουλειάς, αποκαλύπτοντας παράλληλα πόσο πολύ δοκίμασε τις αντοχές της μέχρι να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

«Πίεσα τον εαυτό μου για να τα καταφέρω. Υπέφερε το σώμα μου, πονούσα και συνέχιζα», εξομολογήθηκε, περιγράφοντας με λίγα λόγια την προσωπική υπέρβαση που χρειάστηκε για την ολοκλήρωση της παραγωγής. Για μια δημιουργό που αφιερώνει σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα στο παιδικό θέατρο, η ανταπόκριση των μικρών θεατών αποτελεί ίσως την πιο ουσιαστική επιβράβευση. Και ο «Όλιβερ Τουίστ» φαίνεται πως κέρδισε ήδη το πιο απαιτητικό κοινό: τα παιδιά!

Η παράσταση συνεχίζεται για δυο ακόμα Κυριακές!

22/11: Village Cinemas Μαρούσι, εμπορικό κέντρο The Mall Athens (Αίθουσα IMAX) – 12:00

29/11: Village Cinemas Μαρούσι, εμπορικό κέντρο The Mall Athens (Αίθουσα 2) – 12:15



Συντελεστές

Κείμενο: Κάρολος Ντίκενς

Θεατρική διασκευή – Σκηνοθεσία – Κινησιολογία: Γιούλη Ηλιοπούλου

Σκηνικά: Μιχάλης Σδούγκος

Κοστούμια εποχής: Τζούλια Μάρκο

Μουσική επένδυση: Κρίστελ Καπερώνη

Βοηθοί σκηνοθέτη: Δέσποινα Κασιώτη, Κασσάνδρα Μπαφαλούκου

Video art: Λεωνίδας Φουντούλης

Φωτισμοί & 3D Animation: Λάμπρος Σούνδιας

Ειδικές κατασκευές: Θοδωρής Τσιμπλάκης

Hair & Make-up: Νίκος Ζήσης

Διεύθυνση παραγωγής: Αντώνης Μαρκόγιαννης

Παραγωγή: ΤΕΧΝΟΔΡΟΜΙΟ

ΗΘΟΠΟΙΟΙ:

Φέγκινς: Στράτος Τζώρτζογλου ( Α διανομή)

Κων/νος Φράγκος ( Β διανομή)

Όλιβερ: ο μικρός Δημήτρης Παπαδόπουλος

Κώστας Γόνης , Δέσποινα Κασιώτη, Φράγκος Κων/νος, Ραφαέλα Μητροπούλου, Έλλη Λορέντη, Δημήτρης Κορφιάτης, Δέσποινα Χαριάτη και τα παιδιά Ειρήνη Βίδου κ.α.

Διάρκεια Παράστασης: 1 ώρα και 30 λεπτά