Ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική του ζωή ετοιμάζεται να ανοίξει γνωστός Έλληνας συνθέτης με διεθνή αναγνώριση, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδιάζει να παντρευτεί για τρίτη φορά. Ο ίδιος και η σύντροφός του φέρονται να έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν τη σχέση τους, με τις προετοιμασίες για τον γάμο να βρίσκονται ήδη στο προσκήνιο.

Όπως αναφέρει το okmag, η αγαπημένη του είναι δασκάλα, δεν έχει επαγγελματική σχέση με τον χώρο της showbiz και περιγράφεται ως μια πολύ όμορφη γυναίκα με μακριά ξανθά μαλλιά. Η παρουσία της στο πλευρό του είναι σταθερή, καθώς βρίσκεται κάθε βράδυ στο πρώτο τραπέζι του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανίζεται ο συνθέτης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν, μάλιστα, ότι έχει ήδη συμφωνηθεί και η κουμπαριά. Ρόλο κουμπάρου αναμένεται να αναλάβει ένας επιτυχημένος τηλεοπτικός και θεατρικός παραγωγός.

Το ζευγάρι φέρεται να έχει μοιραστεί τα σχέδιά του με φίλους και γνωστούς, χωρίς να κρύβει τον έρωτά του. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα πραγματοποιηθεί ο γάμος.