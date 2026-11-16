Μια φωτογραφία από τον γάμο της, αλλά και μια απίθανη ιστορία που έκανε τους καλεσμένους να μπερδέψουν τον γαμπρό, έφερε στο φως η Ζήνα Κουτσελίνη. Η παρουσιάστρια γύρισε στο 2002, όταν παντρεύτηκε τον Αντώνη Παπασταθόπουλο, και αποκάλυψε πως ένας φίλος της ήταν εκείνος που συγκέντρωσε τα περισσότερα συγχαρητήρια στη διάρκεια της δεξίωσης!

Η αφορμή δόθηκε το πρωί της Τετάρτης, μέσα από την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», στη στήλη όπου οι τηλεθεατές στέλνουν φωτογραφίες από την ημέρα του γάμου τους. Η παρουσιάστρια αποφάσισε να συμμετάσχει, φέρνοντας στο πλατό ένα στιγμιότυπο από τη δική της ξεχωριστή ημέρα.

Στη φωτογραφία εμφανίζεται με το νυφικό της, καστανά μαλλιά και μια διαφορετική εικόνα από τη σημερινή. Όπως αποκάλυψε, τότε ήταν μόλις 32 ετών και ζύγιζε το πολύ 49 κιλά.

Το πιο ενδιαφέρον, όμως, δεν ήταν η εμφάνισή της, αλλά όσα συνέβησαν στη γαμήλια δεξίωση. Ο δημοσιογράφος και φίλος της, Μιχάλης Ροδόπουλος, πέρασε σχεδόν ολόκληρη τη βραδιά μαζί της στην πίστα, με αποτέλεσμα οι καλεσμένοι να θεωρούν ότι εκείνος ήταν ο γαμπρός!

Η ίδια εξήγησε πως ο πραγματικός σύζυγός της δεν έχει καμία σχέση με τον χορό, με συνέπεια ο Μιχάλης Ροδόπουλος να βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό της κατά τη διάρκεια του γλεντιού.

«Ο γαμπρός δεν είναι πουθενά. Νόμιζαν όλοι οι καλεσμένοι ότι γαμπρός είναι ο Μιχάλης Ροδόπουλος που είναι δίπλα», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την ξεκαρδιστική παρεξήγηση.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, οι καλεσμένοι έφευγαν από τη δεξίωση δίνοντας συγχαρητήρια τόσο στην ίδια όσο και στον Ροδόπουλο, ενώ ο πραγματικός γαμπρός είχε μείνει μακριά από την πίστα.

Η Ζήνα Κουτσελίνη εξήγησε με χιούμορ ότι επέλεξε τη συγκεκριμένη φωτογραφία ακριβώς επειδή αποτυπώνει εκείνη την ιδιαίτερη ιστορία. Όπως είπε, διαθέτει και άλλες φωτογραφίες με τον σύζυγό της, αλλά οι περισσότερες από εκείνη τη βραδιά την έχουν δίπλα στον φίλο της, με τον οποίο χόρευε σχεδόν ασταμάτητα.