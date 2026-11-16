Στη φετινή Eurovision, στη συμμετοχή της στο Sing of Greece, αλλά και σε μια σημαντική απόφαση που πήρε το 2007 για την επαγγελματική της πορεία, αναφέρθηκε η Βικτώρια Χαλκίτη. Η τραγουδίστρια και καθηγήτρια φωνητικής παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», αποκαλύπτοντας ότι η τελευταία της συνεργασία πάνω στη σκηνή ήταν με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Για τη Eurovision, τις επαγγελματικές της συνεργασίες, αλλά και την αποχή της από τις ζωντανές εμφανίσεις για περισσότερα από 15 χρόνια μίλησε η Βικτώρια Χαλκίτη. Η τραγουδίστρια βρέθηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην εκπροσώπηση της Κύπρου από τον Γιώργο Περρή.

«Μένει τώρα να ακούσουμε το τραγούδι. Έχω μεγάλη αγωνία να δούμε τι θα διαλέξει ο κόσμος, τι είδος, γιατί μπορεί να πει διάφορα ο Γιώργος», σχολίασε.

Αναφερόμενη στο φετινό Sing of Greece, αποκάλυψε πως έχει ήδη κάποια συμμετοχή στη διαδικασία, χωρίς ωστόσο να μπορεί να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Έχω κάποια συμμετοχή. Δεν μπορώ να πω περισσότερα τώρα, αλλά έχω κάποια συμμετοχή με κάποιους καλλιτέχνες», είπε χαρακτηριστικά.

Η άποψή της για τον ελληνικό στίχο στη Eurovision

Η Βικτώρια Χαλκίτη τοποθετήθηκε και σχετικά με την άποψη του Χρήστου Νικολόπουλου ότι η ελληνική συμμετοχή θα έπρεπε να έχει ελληνικό στίχο.

Η ίδια τάχθηκε υπέρ της παρουσίας της ελληνικής γλώσσας στον διαγωνισμό, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, πως η γλώσσα από μόνη της δεν καθορίζει το αποτέλεσμα.

«Είναι πάρα πολύ ωραίο να έχουμε ελληνικό στίχο θεωρώ, αλλά είναι ανάλογα το τραγούδι. Δεν σημαίνει επειδή θα τραγουδήσεις στα ελληνικά ότι θα κερδίσεις», ανέφερε.

Η επιστροφή στη σκηνή και η συνεργασία με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην εμφάνισή της στη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, μια εμπειρία που, όπως παραδέχτηκε, θα θυμάται για πάντα. Η επιστροφή της στη σκηνή ήρθε έπειτα από περισσότερα από 15 χρόνια αποχής από τις ζωντανές εμφανίσεις.

Η τελευταία χρονιά που είχε εμφανιστεί επί σκηνής ήταν το 2007, όταν συνεργάστηκε με τον Γιώργο Μαζωνάκη στη Θεσσαλονίκη. Όπως εξήγησε, η απόφαση να σταματήσει ήταν συνειδητή, καθώς είχε κουραστεί από τη συνεχή προσπάθεια στον χώρο της μουσικής.

«Ήταν μια εμπειρία που δεν θα την ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Και φαντάσου είχα πάνω από δεκαπέντε χρόνια για να εμφανιστώ. Ήταν μια συνειδητή απόφαση που πήρα το 2007. Ήταν η τελευταία χρονιά και ήταν τότε με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Δουλέψαμε μαζί στη Θεσσαλονίκη και είπα δεν θέλω άλλο», αποκάλυψε.

Μάλιστα, περιέγραψε πόσο απαιτητική ήταν εκείνη η περίοδος για την ίδια, εξηγώντας πως είχε κουραστεί από τον διαρκή αγώνα για επαγγελματική καταξίωση.

«Γιατί πάλευα πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι πάντα ωραία. Ήταν για μένα ένα κυνήγι συνεχόμενο, που δεν ήταν πάντα ευχάριστο και είχα κουραστεί», κατέληξε.