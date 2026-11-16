Για μια επαγγελματική συνεργασία που αποφάσισε να διακόψει πριν ακόμη ξεκινήσει, αλλά και για την πορεία της στη μουσική και την υποκριτική, μίλησε η Demy. Η τραγουδίστρια βρέθηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς», όπου έκανε προσωπικές εξομολογήσεις.

Μια δύσκολη επαγγελματική απόφαση που εξακολουθεί να θυμάται αποκάλυψε η Demy, μιλώντας στον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη. Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε σε μια συνεργασία την οποία επέλεξε να ακυρώσει πριν καν αρχίσει, παραδεχόμενη πως η απόφασή της είχε μεγάλο ψυχικό κόστος.

Αρχικά, μίλησε για την περσινή χρονιά, κατά την οποία αφιερώθηκε στην υποκριτική μέσα από τη συμμετοχή της στη σειρά «Μια νύχτα μόνο». Όπως εξήγησε, η εμπειρία αυτή λειτούργησε ανανεωτικά, καθώς της έδωσε την ευκαιρία να εξερευνήσει έναν διαφορετικό καλλιτεχνικό δρόμο, μακριά από την πίεση που συχνά αισθάνεται γύρω από τη μουσική.

«Έκανα πέρυσι το “Μια νύχτα μόνο”, ήταν όλο τον χρόνο μόνο υποκριτική και ήταν για μένα μια ανάσα που τη χρειαζόμουν. Δηλαδή να μπορέσω λίγο χωρίς το βάρος που βάζω πάνω μου σε σχέση με το κομμάτι της μουσικής, να μπορέσω να εξερευνήσω κάτι άλλο, το οποίο σε κάποιες περιόδους με γεμίζει πιο πολύ», ανέφερε.

Η Demy παραδέχτηκε, ωστόσο, πως όταν ασχολείται περισσότερο με έναν τομέα, της λείπει ο άλλος. Αυτή την περίοδο επιστρέφει στη δισκογραφία, καθώς της είχαν λείψει οι ηχογραφήσεις και οι ζωντανές εμφανίσεις εκτός musicals.

«Βέβαια, όταν κάνω το ένα, μου λείπει το άλλο. Οπότε τώρα ας πούμε ξαναμπαίνω στούντιο. Μου είχε λείψει πάρα πολύ η δισκογραφία και οι live εμφανίσεις εκτός musical και εκτός αυτού του πλαισίου. Επίσης, δεν ξέρω αν μου κάνει καλό το ότι είμαι σε τόσα πολλά πράγματα ταυτόχρονα, αλλά με γεμίζουν», πρόσθεσε.

Η συνεργασία που διέκοψε και το ψυχικό κόστος

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε μια επαγγελματική συνεργασία που δεν προχώρησε ποτέ, καθώς η ίδια αποφάσισε να την ακυρώσει πριν από την έναρξή της. Όπως εξομολογήθηκε, παρά το γεγονός ότι ήταν δική της επιλογή, δυσκολεύτηκε πολύ να διαχειριστεί την απόφασή της.

«Είχα μέσα κάποιες δυσκολίες σε συνεργασίες. Μπορώ να θυμηθώ μια συνεργασία που έσπασε και το είχα πάρει πάρα πολύ βαριά, ενώ ήταν δική μου απόφαση. Τη χάλασα πριν ξεκινήσει με μεγάλη δυσκολία και ψυχικό κόστος. Και μετά από αυτό ήρθε το “Αναστασία” στο Θέατρο Παλλάς, που ήταν ένα πολύ μεγάλο πράγμα για μένα», αποκάλυψε η τραγουδίστρια.