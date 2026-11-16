Σε μια ξεχωριστή περίοδο της προσωπικής τους ζωής βρίσκονται ο Δημήτρης Λιακόπουλος και η σύντροφός του, Μόσχα Χατζηευσταθίου, καθώς ετοιμάζονται να υποδεχτούν το πρώτο τους παιδί. Ο ηθοποιός, που αυτή την περίοδο ενσαρκώνει τον Γιαννιό στη σειρά «Δύο Μαύρα Πουκάμισα», θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας.

Τα ευχάριστα νέα έγιναν γνωστά μέσα από το Instagram της συντρόφου του. Η Μόσχα Χατζηευσταθίου δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει με φουσκωμένη κοιλιά, αποκαλύπτοντας την εγκυμοσύνη της με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

Στην κοιλιά της έχει σχηματιστεί η φράση «Loading 40% Liakopoulaki», δίνοντας μια χαριτωμένη εικόνα της προσμονής για το νέο μέλος της οικογένειας και αφήνοντας να φανεί ότι η εγκυμοσύνη βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Moscha Chatziefstathiou 🍓 (@moscha_chatziefstathiou)

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από μια τρυφερή αφιέρωση προς τον σύντροφό της, στην οποία εξέφρασε τη χαρά της για το παιδί που περιμένουν. «Ό,τι και να γίνει, θα ’μαι κάπου εκεί κοντά να με κρατάς. Όλο το χωριό κι όλο το σπίτι σου θα είμαι, αν ρωτάς. Περιμένοντας το Λιακοπουλάκι μας», έγραψε, με τους διαδικτυακούς της φίλους να στέλνουν τις ευχές τους στο ζευγάρι.

Η τηλεοπτική διαδρομή του Δημήτρη Λιακόπουλου

Ο Δημήτρης Λιακόπουλος έχει διαγράψει μακρά πορεία στην ελληνική υποκριτική, με συμμετοχές στην τηλεόραση, το θέατρο και τον κινηματογράφο. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 28 Οκτωβρίου 1984 και έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τον ρόλο του Παύλου Δούκα στη δραματική σειρά «Έρωτας», η οποία προβλήθηκε από το 2005 έως το 2008.

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Στη συνέχεια συμμετείχε σε αρκετές τηλεοπτικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων οι σειρές «Λάκης ο γλυκούλης», «Η Πολυκατοικία», «Κλεμμένα Όνειρα» και «Daddy Cool». Ακολούθησαν οι συμμετοχές του στις σειρές «Ο άντρας των ονείρων μου!» και «Τρία Μίλια», ενώ έχει εμφανιστεί και στην παραγωγή «Έχω παιδιά».

Τη φετινή τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται στο καστ της σειράς «Δύο Μαύρα Πουκάμισα», όπου υποδύεται τον Γιαννιό. Αυτή τη φορά, ωστόσο, η είδηση που αφορά τον ηθοποιό δεν σχετίζεται με την επαγγελματική του πορεία, αλλά με την πιο σημαντική αλλαγή στην προσωπική του ζωή. την επικείμενη πατρότητα.