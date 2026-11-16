Την έντονη αντίδραση του Πέτρου Κωστόπουλου προκάλεσαν τα δημοσιεύματα που τον θέλουν σε σχέση με την 31χρονη Μαριαλένα Βούλγαρη. Ο πρώην εκδότης απάντησε με μια αιχμηρή ανάρτηση, καταγγέλλοντας τη χρήση ψεύτικων φωτογραφιών που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

Την ενόχλησή του για τα δημοσιεύματα που αφορούν την προσωπική του ζωή εξέφρασε ο Πέτρος Κωστόπουλος, μετά τις αναφορές που τον συνδέουν με τη Μαριαλένα Βούλγαρη. Ο πρώην εκδότης και παρουσιαστής δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του, στρέφοντας τα βέλη του σε όσους αναπαράγουν σχετικά δημοσιεύματα και φωτογραφίες που, όπως υποστηρίζει, έχουν δημιουργηθεί με AI.

Η συζήτηση ξεκίνησε από την εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», όταν η Ζήνα Κουτσελίνη αναφέρθηκε στη 31χρονη Μαριαλένα Βούλγαρη, η οποία έγινε γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο «TV Queen», αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδέχεται να είναι η νέα σύντροφος του Πέτρου Κωστόπουλου.

«Εκεί λοιπόν υπάρχει και ένα κορίτσι που ενδεχομένως να είναι στο “Μεγάλο Παζάρι”, που κάποιες φωνές λένε ότι είναι η σύντροφος του Πέτρου Κωστόπουλου. Ο Πέτρος Κωστόπουλος έχει ωραία επιλογή», σχολίασε η παρουσιάστρια, χωρίς να παρουσιάσει επιβεβαίωση για τη συγκεκριμένη πληροφορία.

Ο Πέτρος Κωστόπουλος είναι 72 ετών, ενώ η Μαριαλένα Βούλγαρη 31, με τη διαφορά ηλικίας τους να είναι 41 χρόνια.

Το ξέσπασμα για τις φωτογραφίες AI

Τις τελευταίες ημέρες δημοσιεύματα που συνδέουν τα δύο πρόσωπα συνοδεύονται από φωτογραφίες οι οποίες, σύμφωνα με τον Πέτρο Κωστόπουλο, είναι προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης.

Ο ίδιος αντέδρασε μέσω ανάρτησης, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για όσους αναπαράγουν τις συγκεκριμένες εικόνες και τους σχετικούς τίτλους.

«Έχουν ξεσαλώσει διάφοροι καραγκιόζηδες με ψεύτικες φωτογραφίες, δημιουργήματα AI όλες. Και με τίτλους “δολώματα” που ξεπερνούν τα όρια της γελοιότητας, της κακοήθειας και του σουρεάλ. Κάποιος θα πιαστεί στη φάκα», έγραψε χαρακτηριστικά.