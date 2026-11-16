Σε χριστουγεννιάτικο κλίμα μπήκε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, η οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακολούθους εικόνες από τον γιορτινό στολισμό του σπιτιού της, αλλά και οικογενειακά στιγμιότυπα με τους δύο γιους της, Βλάσση και Βασίλη.

Η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα έχει ξεκινήσει στο σπίτι της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου. Η παρουσιάστρια φόρεσε τα γιορτινά στον προσωπικό της χώρο και ανέβασε στο Instagram φωτογραφίες από τις προετοιμασίες, δίνοντας στους followers της μια γεύση από την οικογενειακή της καθημερινότητα.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο ξεχωρίζει με τη διακόσμησή του, που κινείται σε λευκές και χρυσές αποχρώσεις. Τα μικρά διακοσμητικά στοιχεία συμπληρώνουν το γιορτινό σκηνικό, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα.

Οι τρυφερές στιγμές με τους δύο γιους της

Από τις αναρτήσεις της δεν έλειψαν οι οικογενειακές φωτογραφίες. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου πόζαρε αγκαλιά με τους δύο γιους της, Βλάσση και Βασίλη, με τους τρεις τους να φορούν ασορτί κόκκινες πιτζάμες και σκουφάκια του Άγιου Βασίλη.

Στην παρέα συμμετείχε και ο τετράποδος φίλος της οικογένειας, ολοκληρώνοντας το χριστουγεννιάτικο στιγμιότυπο.