Την προσωπική του κατάσταση μετά τον χωρισμό από την Ανδρομάχη περιέγραψε ο Γιώργος Λιβάνης, τονίζοντας ότι είναι πολύ καλά, ενώ ξεκαθάρισε πως ο γιος του, Γεράσιμος, αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά του.

Ο τραγουδιστής μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου του στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζονται η Δέσποινα Βανδή και η Νατάσσα Θεοδωρίδου. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη νέα καθημερινότητα μετά το τέλος του γάμου του, αλλά και στη σχέση που διατηρεί με την πρώην σύζυγό του σε ό,τι αφορά την ανατροφή του παιδιού τους.

«Είμαι πάρα πολύ καλά στη ζωή μου, πάρα πολύ καλά», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ στη συνέχεια μίλησε με ιδιαίτερη τρυφερότητα για τον μικρό Γεράσιμο. «Ο Γεράσιμος είναι η μεγάλη μου αδυναμία. Ό,τι μπορούμε κι εγώ κι η μαμά του κάνουμε για τον Γεράσιμο», ανέφερε.

Ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη ανακοίνωσαν πρόσφατα ότι αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, έπειτα από έναν χρόνο γάμου. Στην κοινή τους ανακοίνωση είχαν αναφερθεί στην απόφασή τους να διαχειριστούν με προτεραιότητα το καλό του γιου τους.

Η αναφορά στο νέο τραγούδι

Ο τραγουδιστής μίλησε και για το νέο του τραγούδι, με τίτλο «Τελειώσαμε λοιπόν», διευκρινίζοντας ότι ο τίτλος του δεν συνδέεται απαραίτητα με την προσωπική του ζωή.

«Το νέο μου τραγούδι λέγεται “Τελειώσαμε λοιπόν”. Αυτό που χαίρομαι είναι το να κάνουμε τραγούδια που βγαίνουν μέσα από την ψυχή μας και να τα αγαπάει ο κόσμος. Και εμένα αυτό είναι το σημαντικότερο πράγμα. Το νέο τραγούδι δεν σημαίνει κάτι. Όλα τα τραγούδια που βγάζουν οι καλλιτέχνες απλά βγαίνουν από την ψυχή τους», είπε.