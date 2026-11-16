Την ανάγκη να υπάρξει ουσιαστικός έλεγχος στον χώρο της ευεξίας και να διαχωριστούν οι επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές από την εμπορική εκμετάλλευση ανέδειξε ο Στέφανος Τραχανάς. Ο επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Κρήτης αναφέρθηκε στη δημόσια συζήτηση που ακολούθησε τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, υποστηρίζοντας ότι ήρθαν στην επιφάνεια σοβαρά ζητήματα για τη λειτουργία του συγκεκριμένου χώρου.

Μιλώντας το απόγευμα της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου 2026 στην εκπομπή «Studio στις 3» με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, ο Στέφανος Τραχανάς άσκησε κριτική στην εμπορευματοποίηση του wellness, επισημαίνοντας ότι μια αρχικά θετική φιλοσοφία πρόληψης και φροντίδας της υγείας κατέληξε σε αρκετές περιπτώσεις να αποτελεί πεδίο επιχειρηματικής εκμετάλλευσης.

Αναφερόμενος ειδικότερα στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, έκανε λόγο για μια υπόθεση που έφερε στο προσκήνιο πτυχές ενός συστήματος το οποίο, όπως υποστήριξε, δεν είχε τον απαιτούμενο έλεγχο. Παράλληλα, αναγνώρισε τη συμβολή των μέσων ενημέρωσης στην ανάδειξη του θέματος και κάλεσε τους ιατρικούς συλλόγους να αναλάβουν πρωτοβουλίες.

«Και από την περίπτωση του, δυστυχώς, του Μαζωνάκη, που ίσως με το θάνατό του πρόσφερε μια ανεκτίμητη υπηρεσία. Για πρώτη φορά ανοίξαμε την ντουλάπα και είδαμε τι σκελετούς έχει μέσα. Και ο Τύπος και τα όλα τα μέσα έκαναν καλή δουλειά σε αυτή την περίπτωση. Εξέθεσαν έτσι όλο αυτό το σύστημα και ελπίζω και οι ιατρικοί σύλλογοι να πάρουν τις πρωτοβουλίες που χρειάζονται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κριτική στην εμπορευματοποίηση του wellness

Ο Στέφανος Τραχανάς ξεκαθάρισε ότι η βασική ιδέα της ευεξίας, όταν συνδέεται με την πρόληψη και τη φροντίδα της υγείας, έχει θετικό περιεχόμενο. Εκείνο που αμφισβήτησε είναι η μετατροπή της σε εμπορικό προϊόν, με αποτέλεσμα να μην είναι πάντοτε διακριτή η σοβαρή επιστημονική προσέγγιση από τις πρακτικές όσων επιχειρούν να εκμεταλλευτούν το ενδιαφέρον του κοινού.

«Το wellness κατ’ αρχάς απευθύνεται σε ένα πραγματικό πρόβλημα. Πριν πάμε στον γιατρό, καλό δεν είναι να φροντίζουμε προληπτικά την υγεία μας; Σαν φιλοσοφία σωστό είναι, αλλά νομίζω από κάποιο σημείο και μετά έγινε μάρκετινγκ. Όπου υπάρχει ψωμί, να το πω εντός εισαγωγικών, οι έμποροι θα διεισδύσουν και οι σοβαροί άνθρωποι που ασχολούνται με το wellness δεν έκαναν ό,τι όφειλαν, ώστε να διαχωρίσουν τη σοβαρή πλευρά της ευεξίας από τους εκμεταλλευτές της», σημείωσε.

Οι influencers ως σύμβουλοι υγείας

Στο τελευταίο μέρος της παρέμβασής του, έθεσε και το ζήτημα της ακαδημαϊκής κατάρτισης στον τομέα της ευεξίας. Πρότεινε να εξεταστεί η ένταξη σχετικών μαθημάτων ή ακόμη και η δημιουργία αντίστοιχης ειδικότητας σε πανεπιστημιακά τμήματα Ιατρικής, ώστε να υπάρχουν σαφή επιστημονικά κριτήρια για την αξιολόγηση των πρακτικών που προβάλλονται στο κοινό.

Ως παράδειγμα ανέφερε την κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου, όπως είπε, πρόσωπα με μεγάλη απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζονται ως ειδικοί στο wellness, ενώ ορισμένοι έχουν αναλάβει και συμβουλευτικό ρόλο σε θέματα υγείας.

«Ακόμα και τμήματα Ιατρικής, αν είναι, να υπάρξει αντίστοιχη ειδικότητα ή μαθήματα, ώστε να ξέρουμε τι έχει μια ακαδημαϊκή ποιότητα και τι είναι αντικείμενο διαφόρων influencers. Στην Αμερική έχουν ανακηρυχθεί ειδικοί στο wellness διάφοροι influencers και πολλοί από αυτούς, ενδεχομένως να έχετε ακούσει, είναι σύμβουλοι του Κένεντι, του υπουργού Υγείας», πρόσθεσε.