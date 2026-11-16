Με ένα άλμπουμ γεμάτο αγαπημένα τραγούδια επιστρέφει δισκογραφικά η Αναστασία, παρουσιάζοντας εννέα διασκευές με τίτλο «Έρωτας Είναι». Ανάμεσά τους βρίσκεται και το «Ανάθεμά Σε» του Παντελή Θαλασσινού, το οποίο η τραγουδίστρια προσεγγίζει με τη δική της ερμηνευτική ματιά.

Ένα νέο μουσικό εγχείρημα παρουσιάζει η Αναστασία, η οποία κυκλοφόρησε ολοκληρωμένο άλμπουμ διασκευών, επιλέγοντας γνωστά τραγούδια από διαφορετικές μουσικές διαδρομές.

Η νέα δισκογραφική δουλειά φέρει τον τίτλο «Έρωτας Είναι» και αποτελείται από εννέα κομμάτια, μέσα από τα οποία η τραγουδίστρια δίνει τη δική της προσέγγιση σε πρωτότυπες δημιουργίες.

Ανάμεσα στα τραγούδια που ξεχωρίζουν είναι το «Ανάθεμά Σε» του Παντελή Θαλασσινού, ενώ στο άλμπουμ περιλαμβάνονται επίσης το «Κόψε Με Στα Δυο» του Παντελή Παντελίδη, το «Δεν Με Ρίχνεις» του Προδρόμου και το «Πες Πως Με Θέλεις», που έγινε γνωστό μέσα από το YouTube πριν από μία δεκαετία με τη φωνή της Αρσινόης.

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Στη συλλογή βρίσκονται ακόμη τα «Παρκάκι» και «Είσαι Μια Θέα», επιτυχίες που έχουν συνδεθεί με την πορεία της Αναστασίας, καθώς και το «Έχω Τρελάνει Το Θεό» του Λευτέρη Πανταζή.

Το tracklist συμπληρώνουν η «Εθνική Οδός» του Παντελή Γατανά και το ομώνυμο «Έρωτας Είναι», σε στίχους και μουσική του Άκη Πολυχρονόπουλου.

Στο νέο άλμπουμ συμμετέχει μια ομάδα μουσικών, στην οποία ανήκουν οι Μάριος Τσιτσόπουλος, Βασίλης Σαλέας, Δημήτρης Τσιβγούλης και Αντρέας Καραντίνης. Την ενορχήστρωση και τη συνολική μουσική επιμέλεια υπογράφει ο Ρουσέττος Δημητρόγλου.