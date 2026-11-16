Ένα εισιτήριο που περίμενε 25 ολόκληρα χρόνια εξασφάλισε η Εθνική Ελπίδων! Η Ελλάδα απέκλεισε την Ισλανδία στη διαδικασία των πέναλτι, σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι στη Λεωφόρο, και θα βρεθεί το καλοκαίρι του 2027 στην τελική φάση του Euro U21, που θα φιλοξενηθεί στην Αλβανία και τη Σερβία.

Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη βρέθηκε πίσω στο σκορ, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και κατάφερε να ισοφαρίσει στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Κωστούλα. Στην παράταση ο Μπότης κράτησε την Ελλάδα όρθια με καθοριστική επέμβαση και στη συνέχεια ανέλαβε δράση η ψυχραιμία των διεθνών από την άσπρη βούλα. Με πέντε εύστοχες εκτελέσεις και τελευταίο σκόρερ τον Χρήστο Μουζακίτη, η Γαλανόλευκη πανηγύρισε την πολυπόθητη πρόκριση.

Οι ευκαιρίες της Ελλάδας και η επέμβαση του Μπότη

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ, με την Εθνική να δημιουργεί τις σημαντικότερες ευκαιρίες, παρότι η Ισλανδία μπήκε πιο δυνατά στα πρώτα λεπτά. Στο 7′ ο Παπακανέλλος απείλησε με σουτ που κόντραρε και κατέληξε κόρνερ, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα ο Κωστούλας έβγαλε τη σέντρα, χωρίς ο Αλεξίου να καταφέρει να σκοράρει από καλή θέση.

Στο 20′ ο Κούτσιας έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια, ενώ στο 28′ ο Μπότης χρειάστηκε να επέμβει αποτελεσματικά σε κεφαλιά του Άντερσον. Η μεγαλύτερη στιγμή της Ελλάδας στο πρώτο μέρος ήρθε στο 43′, όταν ο Κούτσιας βρέθηκε απέναντι από τον Πέτερσεν, αλλά δεν κατάφερε να τον νικήσει.

Στην επανάληψη, οι αλλαγές έδωσαν νέα ενέργεια στην ελληνική ομάδα, με τον Κυριόπουλο να βοηθά ιδιαίτερα από τα άκρα. Ο Κούτσιας και ο Καλογερόπουλος είχαν τις δικές τους ευκαιρίες, χωρίς όμως να καταφέρουν να βρουν δίχτυα.

Το προβάδισμα της Ισλανδίας και η απάντηση του Κωστούλα

Η Ισλανδία ήταν εκείνη που άνοιξε το σκορ στο 72′. Ο Γκούντγιονσεν επιχείρησε δυνατό σουτ έξω από την περιοχή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1, βάζοντας την Εθνική σε δύσκολη θέση.

Οι διεθνείς συνέχισαν να πιέζουν και στο 84′ ο Κούτσιας έχασε ακόμη μία σημαντική ευκαιρία για την ισοφάριση. Η λύτρωση ήρθε στο 90+1′, όταν ο Κυριόπουλος έκανε τη σέντρα, ο Μύθου πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Κωστούλας, στο δεύτερο δοκάρι, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1. Η Λεωφόρος πήρε φωτιά και η πρόκριση θα κρινόταν πλέον στην παράταση.

Ο Μπότης κράτησε την Ελλάδα και τα πέναλτι έδωσαν την πρόκριση

Η Εθνική μπήκε πιο δυνατά στην παράταση και στο 95′ ο Κούτσιας απείλησε με γυριστό σουτ. Η Ισλανδία, ωστόσο, απάντησε με μεγάλη ευκαιρία, όμως ο Μπότης πραγματοποίησε καθοριστική επέμβαση στο 105′, ύστερα από διπλή προσπάθεια των αντιπάλων και δοκάρι.

Το 1-1 παρέμεινε μέχρι το τέλος και οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι. Εκεί ο Μπότης απέκρουσε την πρώτη εκτέλεση των Ισλανδών, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στην Ελλάδα.

Οι Μύθου, Κούτσιας, Κωστούλας και Καλοσκάμης ευστόχησαν στις εκτελέσεις τους, ενώ την τελευταία λέξη είπε ο Χρήστος Μουζακίτης. Ο νεαρός μέσος ανέλαβε την ευθύνη του τελευταίου πέναλτι, ευστόχησε για το 5-4 και σφράγισε την επιστροφή της Εθνικής Ελπίδων σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, για πρώτη φορά μετά το 2002.