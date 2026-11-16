Αντιπαράθεση ανάμεσα στη Φωτεινή Πετρογιάννη και τον Γιώργο Λιάγκα προκάλεσε στο «Πρωινό» η συζήτηση για τις πρόσφατες συνεντεύξεις του Απόστολου Λύτρα και το ενδιαφέρον που συγκεντρώνει η προσωπική του ζωή. Η δημοσιογράφος εξέφρασε την αντίθεσή της με την προβολή της lifestyle πλευράς του ποινικολόγου, επισημαίνοντας ότι η δημοσιότητα γύρω από το πρόσωπό του συνδέεται και με την υπόθεση ξυλοδαρμού της πρώην συζύγου του, Σοφίας Πολυζωγοπούλου.

Αφορμή στάθηκε η τελευταία συνέντευξη του δικηγόρου, στην οποία μίλησε για τον χωρισμό του από τη Δώρα Παπαδοπούλου και τη νέα του σχέση. Η Φωτεινή Πετρογιάννη θέλησε να υπενθυμίσει ότι η παρουσία του Λύτρα στην επικαιρότητα δεν μπορεί, κατά την άποψή της, να αποσυνδεθεί από όσα έχουν προηγηθεί.

«Μισό λεπτάκι, ο Απόστολος Λύτρας, γιατί μπερδεύομαι όποτε τον βλέπω να μιλάει. Δίνει συνεντεύξεις αυτή την περίοδο γιατί έχει συμβεί κάτι πολύ συγκεκριμένο πριν από λίγο καιρό. Δεν θέλω να το ξαναναφέρω, το έχω πει πολλές φορές. Αλλιώς δεν θα έδινε συνεντεύξεις αυτή την περίοδο για να μιλήσει για την προσωπική του ζωή, δεν θα ασχολιόταν κανείς μαζί του. Θα ασχολιόμασταν μόνο με τις νομικές υποθέσεις», είπε η δημοσιογράφος.

Η διαφωνία με τον Γιώργο Λιάγκα

Ο Γιώργος Λιάγκας διαφώνησε με την τοποθέτησή της, φέρνοντας ως παράδειγμα άλλους δικηγόρους που απασχολούν τα μέσα ενημέρωσης και για την προσωπική τους ζωή. «Διαφωνώ μαζί σου γιατί, ας πούμε, δεν ασχολούμαστε με τη σχέση του κυρίου Λυκουρέζου; Με τη σύντροφό του; Δεν τους παίρνουμε συνεντεύξεις;» σχολίασε.

Η Φωτεινή Πετρογιάννη επέμεινε στη θέση της, υποστηρίζοντας ότι ο Απόστολος Λύτρας δεν αποτελούσε μέχρι πρότινος πρόσωπο που απασχολούσε τη lifestyle επικαιρότητα. «Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά, επειδή είμαι χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Παίζαμε ποτέ τον Απόστολο Λύτρα; Όχι εμείς, γενικά, υπήρχε ο Απόστολος Λύτρας στη ζωή μας σε επίπεδο lifestyle;» αναρωτήθηκε.

Ο παρουσιαστής απάντησε ότι αναφέρεται αποκλειστικά στο κομμάτι της προσωπικής ζωής και όχι στις νομικές υποθέσεις του ποινικολόγου, τις οποίες, όπως είπε, έχουν ήδη σχολιάσει και καταγγείλει τηλεοπτικά. Μάλιστα, ανέφερε ως παράδειγμα το ενδεχόμενο να είχε ένας άλλος γνωστός δικηγόρος σχέση με μοντέλο και να απασχολούσε με αυτόν τον τρόπο τα μέσα.

Η Πετρογιάννη επανήλθε, εξηγώντας γιατί θεωρεί διαφορετική την περίπτωση του Αλέξανδρου Λυκουρέζου. «Επειδή ανέφερες τον Λυκουρέζο, είχε παντρευτεί με τη Ζωή Λάσκαρη, γι’ αυτό μπήκε στο lifestyle», απάντησε.

Τι αποκάλυψε ο Απόστολος Λύτρας για τον χωρισμό του

Στη συνέντευξή του στο podcast που παρουσιάζουν οι αδελφές Αγάθη και Βαλεντίνη Ράντη, ο Απόστολος Λύτρας μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για τον χωρισμό του από τη Δώρα Παπαδοπούλου. Ο ποινικολόγος αναφέρθηκε στη διάρκεια της σχέσης και του γάμου τους, ενώ ξεκαθάρισε ότι ένας χωρισμός δεν σημαίνει απαραίτητα πως οι δύο άνθρωποι διατηρούν κακές σχέσεις.

Όπως είπε, ο γάμος τους κράτησε περίπου έναν χρόνο, ενώ είχαν προηγουμένως σχέση για δύο χρόνια. «Ένα ζευγάρι όταν χωρίζει, προφανώς αυτή η σχέση έχει φτάσει στο τέλος, για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεν είναι απαραίτητο ότι δεν πρέπει να είσαι καλά με τον άλλον. Μπορεί για οποιονδήποτε λόγο ένα ζευγάρι να φτάσει σε αυτό το σημείο και να χωρίσει. Ε κάπως έτσι έγινε, δεν έχουμε κακή σχέση», ανέφερε.

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Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η γνωριμία και η κοινή τους πορεία συνεχίστηκαν ουσιαστικά και κατά τη διάρκεια του γάμου, ενώ εκτίμησε πως η σχέση τους πιθανότατα θα είχε ολοκληρωθεί ακόμη και χωρίς τον γάμο.

Ο Απόστολος Λύτρας αναφέρθηκε και στη νέα του σύντροφο, Ηλιάνα Μαχρέμη, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν δική του επιλογή να δημοσιοποιηθεί η σχέση τους. Παράλληλα, εξέφρασε την ενόχλησή του για τα σχόλια που γίνονται σχετικά με τον χρόνο που μεσολαβεί ανάμεσα σε έναν χωρισμό και την έναρξη μιας νέας σχέσης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Agathi Ranti (@agathiranti)

«Δεν ήταν δική μου επιλογή να δημοσιοποιηθεί το οτιδήποτε, όπως αν θέλετε να σας πω, και με την προηγούμενη σύζυγό μου πάλι δεν ήταν δική μου επιλογή, με το που γνωριστήκαμε να δημοσιοποιηθεί κάτι. Κι εκεί είχα το ίδιο πρόβλημα, έλεγαν “μόλις τελείωσε αυτή η ιστορία κατευθείαν βρήκε…”», είπε.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι δεν αισθάνεται πως πρέπει να δίνει εξηγήσεις για τις προσωπικές του επιλογές. «Και σας ξαναλέω, δεν έχω να απολογηθώ σε κανέναν για την προσωπική μου ζωή, είναι δική μου, δεν αφορά κανέναν. Και αυτοί που γράφουν περίεργα σχόλια είναι αυτοί που αν τους συμβεί κάτι, θα έρθουν σ’ εμένα», κατέληξε.