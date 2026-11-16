Με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρέτησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή έναν άνθρωπο που είχε ξεχωριστή θέση στη ζωή της. Η παρουσιάστρια του «Happy Day» γνωστοποίησε μέσα από το Instagram ότι ο μέντορας και στενός φίλος της, Αχιλλέας, έφυγε από τη ζωή, εκφράζοντας τη θλίψη της για την απώλειά του.

Το απόγευμα της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου, η παρουσιάστρια δημοσίευσε ένα story, στο οποίο αναφέρθηκε με θερμά λόγια στον άνθρωπο που, όπως περιγράφει, τη βοήθησε ουσιαστικά στην προσωπική της εξέλιξη και της έδειξε δρόμους που εξακολουθεί να ακολουθεί.

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στην ηρεμία, τη γνώση και τη μεταδοτικότητά του, στοιχεία που, όπως αναφέρει, τον έκαναν σημαντικό δάσκαλο και συνοδοιπόρο της. «Αχιλλέα μου, ήσουν για μένα μια πυξίδα στην προσωπική μου εξέλιξη. Με την ηρεμία, τη γνώση και τη μεταδοτικότητά σου, μου έδειξες δρόμους που συνεχίζω να ακολουθώ. Όσα μοιραστήκαμε και όσα μου έμαθες θα με συντροφεύουν πάντα. Σε ευχαριστώ για όλα, δάσκαλέ μου. Με ηρεμεί η σκέψη ότι θα είσαι κάπου εκεί ψηλά. Καλό ταξίδι», έγραψε στο μήνυμά της.