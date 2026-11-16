Στην προσωπική της ζωή και στον τρόπο με τον οποίο βιώνει τη μητρότητα αναφέρθηκε η Ιωάννα Παππά, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα». Η ηθοποιός μίλησε για τη σχέση με τον 7,5 ετών γιο της, αλλά και για τα όρια που θεωρεί απαραίτητα στην ανατροφή ενός παιδιού.

Μια διαφορετική ματιά στη μητρότητα και στις αλλαγές που έφερε στη ζωή της μοιράστηκε η Ιωάννα Παππά. Η ηθοποιός εξήγησε πως η απόκτηση του παιδιού της την έκανε να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές της και να γίνει πιο συγκεκριμένη στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τον χρόνο της.

«Εμένα η μητρότητα με γείωσε αρκετά. Νομίζω ότι με έκανε πολύ συγκεκριμένη στο πόσο χρόνο δίνω στα πράγματα πια. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στα όρια, γιατί έτσι αναγνωρίζει ο άλλος τι μπορεί να περιμένει από σένα, τι μπορεί να ζητήσει από σένα», ανέφερε.

Η φιλοσοφία της για την ανατροφή του παιδιού της

Η Ιωάννα Παππά στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της επικοινωνίας με τα παιδιά, τονίζοντας πως προσπαθεί να εξηγεί στον γιο της όσα συμβαίνουν με επιχειρήματα και ήρεμο τρόπο. Όπως είπε, βασικός της στόχος είναι να χτίσει μαζί του μια σχέση εμπιστοσύνης.

«Αν διατυπωθεί πιο σωστά, ίσως μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς να διαχειριστούμε αυτή την εποχή τη γονεϊκότητα. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω μέσα από την πράξη. Δηλαδή όταν μιλάω στο παιδί, εξηγώ με επιχειρήματα, με ήρεμο τρόπο, με θετικό τρόπο, ό,τι και να έχει συμβεί, γιατί στοχεύω στο χτίσιμο μιας σχέσης εμπιστοσύνης. Βλέπω πάντα ότι υπάρχει ανταπόκριση», εξομολογήθηκε.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα ζευγάρι κατά τα πρώτα χρόνια της κοινής του πορείας, επισημαίνοντας τη σημασία της προσπάθειας και του αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

«Σε ένα ζευγάρι επειδή είναι μεγάλες οι δυσκολίες τα πρώτα χρόνια και εμείς περάσαμε από αυτές, αν υπάρχει πραγματικό νοιάξιμο, κάνεις προσπάθεια για να το προστατεύσεις αυτό το πράγμα και να μπορείς να πας παρακάτω», σημείωσε.

«Κάνω όλα τα κλασσικά που λένε για την Ελληνίδα μάνα»

Σε πιο προσωπικό τόνο, η Ιωάννα Παππά αποκάλυψε πως ο γιος της είναι σήμερα 7,5 ετών και περιέγραψε με χιούμορ τον δικό της τρόπο ως μητέρα.

«Ο γιος μου είναι 7,5 ετών. Κάνω όλα τα κλασσικά που λένε για την Ελληνίδα μάνα αλλά όχι με λύσσα. Για μένα σίγουρα προτεραιότητα έχει η σωματική του ακεραιότητα και η ψυχική του υγεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.