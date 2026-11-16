Σε ηλικία μόλις 55 ετών έφυγε από τη ζωή η Θεανώ Ζαγκλιβέρη, η οποία έδωσε πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Η είδηση του θανάτου της, τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026, βύθισε στο πένθος την οικογένεια της ελληνικής άρσης βαρών, με την οποία είχε συνδέσει την αθλητική και επαγγελματική της διαδρομή.

Η Ζαγκλιβέρη υπήρξε πρωταθλήτρια του αθλήματος και στη συνέχεια ανέλαβε σημαντικές διοικητικές θέσεις στην Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών. Τον Οκτώβριο του 2022 έγραψε ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε την προεδρία της Ομοσπονδίας, ενώ το 2024 επανεξελέγη στη συγκεκριμένη θέση.

Παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια, συνέχισε να παρακολουθεί τις εξελίξεις στο άθλημα στο οποίο είχε αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής της.

Η αθλητική διαδρομή και η ιστορική εκλογή της

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών, η Θεανώ Ζαγκλιβέρη γεννήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 1971. Ξεκίνησε την αθλητική της πορεία από τον Άρη Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια αγωνίστηκε με τον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο Αθηνών. Ήταν απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής της καριέρας εκπροσώπησε την Ελλάδα σε Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα. Μετά την αποχώρησή της από την ενεργό δράση παρέμεινε στον χώρο της άρσης βαρών, αναλαμβάνοντας διοικητικές ευθύνες και τη θέση της εφόρου στην Ομοσπονδία.

Στις 19 Οκτωβρίου 2022 εξελέγη πρόεδρος της ΕΟΑΒ, αποτελώντας την πρώτη γυναίκα που βρέθηκε στην κορυφαία διοικητική θέση του αθλήματος. Τον Οκτώβριο του 2024 ανανεώθηκε η θητεία της, την οποία διατήρησε μέχρι και πριν από λίγους μήνες.

Το αντίο της Ομοσπονδίας και η κηδεία

Με ανακοίνωσή της, η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών αποχαιρέτησε τη Θεανώ Ζαγκλιβέρη, εκφράζοντας τη θλίψη της για την απώλειά της και αναφερόμενη στην προσφορά της στο άθλημα.

«Τα τελευταία χρόνια έδινε σκληρή μάχη με τον καρκίνο, πάντα με γενναιότητα και χωρίς να βάλει ποτέ σε δεύτερη μοίρα την αγάπη της για την άρση βαρών», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ακόμη ότι η απώλειά της αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό, ενώ εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια και στους οικείους της.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, στις 14:00, στον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου στην Αμφίπολη Σερρών.