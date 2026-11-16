Μια απρόσμενη περιπέτεια υγείας φέρεται να αντιμετώπισε τις προηγούμενες ημέρες ο μικρότερος γιος της Φαίης Σκορδά, Δημήτρης. Ο 12χρονος παρουσίασε έντονους πόνους στην κοιλιά και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου, σύμφωνα με δημοσίευμα , διαγνώστηκε με οξεία σκωληκοειδίτιδα και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Όπως μεταφέρει η Τζώρτζια Συρίχα, οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε το παιδί έδειξαν ότι χρειαζόταν άμεση αντιμετώπιση. Η παρουσιάστρια του MEGA βρέθηκε στο πλευρό του γιου της, έχοντας την προσοχή της στραμμένη στην εξέλιξη της υγείας του.

Η διάγνωση και η χειρουργική επέμβαση

Οι έντονοι κοιλιακοί πόνοι ήταν εκείνοι που οδήγησαν τον μικρό Δημήτρη στο νοσοκομείο. Εκεί, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε οξεία σκωληκοειδίτιδα και έκριναν απαραίτητη τη χειρουργική επέμβαση. Η περιπέτεια αυτή προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στη Φαίη Σκορδά, για την οποία τα δύο παιδιά της αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα. Εκείνες τις ώρες, όπως είναι φυσικό, το ενδιαφέρον της επικεντρώθηκε στην κατάσταση του μικρότερου γιου της.

Ο Γιώργος Λιάγκας στο πλευρό του γιου του

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέφερε η Τζώρτζια Συρίχα, στο ιδιωτικό νοσοκομείο έσπευσε και ο Γιώργος Λιάγκας, μόλις ενημερώθηκε για την περιπέτεια υγείας του παιδιού του. Ο παρουσιαστής βρέθηκε έτσι στον ίδιο χώρο με την πρώην σύζυγό του, Φαίη Σκορδά, με τους δύο γονείς να έχουν ως κοινή προτεραιότητα την υγεία του Δημήτρη. Η παρουσία του Γιώργου Λιάγκα στο νοσοκομείο είχε αρχικά συνδεθεί με τη σύντροφό του, Μαρία Αντωνά. Το σχετικό ρεπορτάζ διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η επίσκεψή του αφορούσε την περιπέτεια υγείας του γιου του.

Η κατάσταση της υγείας του 12χρονου

Οι πληροφορίες του δημοσιεύματος αναφέρουν ότι η επέμβαση ολοκληρώθηκε και ο μικρός Δημήτρης είναι πλέον καλά, έχοντας ξεκινήσει την περίοδο της ανάρρωσης. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τη νοσηλεία και την πορεία της υγείας του, ενώ ούτε η Φαίη Σκορδά ούτε ο Γιώργος Λιάγκας έχουν προχωρήσει σε δημόσια επιβεβαίωση των συγκεκριμένων πληροφοριών.