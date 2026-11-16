Για τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει με την ψυχική του υγεία, τη διπολική διαταραχή και τη σημασία που έχει στη ζωή του ο σύζυγός του, Τάσος, μίλησε ο Αύγουστος Κορτώ. Ο γνωστός συγγραφέας παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Πρώτο καφέ με τη Ζήνα» του STAR και αναφέρθηκε με ειλικρίνεια τόσο στην προσωπική του διαδρομή όσο και στη σχέση που μετρά ήδη 22 χρόνια.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τον σύζυγό του ως τη μεγαλύτερη πηγή χαράς στη ζωή του, περιγράφοντας την αγάπη του ως ένα «μεγάλο και ανεξάντλητο θαύμα». Παράλληλα, μίλησε για τη δική του διάγνωση, αλλά και για τα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετώπιζε η μητέρα του, Κατερίνα.

Η διαδρομή προς τη συγγραφή και η αγάπη για τα βιβλία

Κάνοντας μια αναδρομή στα παιδικά και νεανικά του χρόνια, ο Αύγουστος Κορτώ θυμήθηκε την επαφή του με τα βιβλία από μικρή ηλικία, αλλά και την αρχική του σκέψη να ακολουθήσει την Ιατρική.

«Μεγάλωσα στα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης, επειδή έχω γύρω στα 2.5000 βιβλία αυτή τη στιγμή στο σπίτι υπάρχουνε βιβλία παντού. Διαβάζω γύρω στο ένα βιβλίο στις 10 μέρες περίπου», ανέφερε, περιγράφοντας τη σχέση του με το διάβασμα.

Όπως αποκάλυψε, είχε ξεκινήσει σπουδές με στόχο να γίνει γιατρός, ενώ σήμερα εκτιμά ότι πιθανότατα θα επέλεγε την Ψυχιατρική. «Αν δεν γινόμουν συγγραφέας θα γινόμουν γιατρός, γιατί είχα ξεκινήσει να γίνω γιατρός. Τώρα δεν ξέρω τι γιατρός θα γινόμουν. Καλά το πιθανότερο να γινόμουν ψυχίατρος, γιατί υπήρχαν πολλοί λόγοι που με τραβούσαν στην ψυχιατρική. Ήταν η αρρώστια της μητέρας μου, μετά η δική μου. Η Κατερίνα, όπως κι εγώ, έπασχε από διπολική διαταραχή», είπε.

Η ασθένεια της μητέρας του και η δική του διάγνωση

Ο συγγραφέας αναφέρθηκε και στην κατάσταση της μητέρας του, εξηγώντας ότι, όπως ο ίδιος εκτιμά, δεν είχε τεθεί επίσημα διάγνωση όσο εκείνη ζούσε. Περιέγραψε τις εναλλαγές στη διάθεσή της, τις υπομανίες, τα μανιακά επεισόδια και τις έντονες καταθλίψεις που αντιμετώπιζε.

«Το παιδί θέλει να είναι ο γονιός του ευτυχισμένος. Προσπαθούσα να σκαρφιστώ τρόπους, να κάνω τη μητέρα μου ευτυχισμένη, χαρούμενη, να μην είναι τόσο λυπημένη», ανέφερε, μιλώντας για την προσπάθειά του να τη βοηθήσει.

Στη συνέχεια περιέγραψε τη δική του πορεία μέχρι να λάβει τη διάγνωση της διπολικής διαταραχής τύπου 1. Όπως είπε, αρχικά δεν είχε αντιληφθεί ότι η κατάθλιψη που βίωνε είχε ομοιότητες με όσα είχε παρακολουθήσει στη ζωή της μητέρας του.

«Περιέργως, ωστόσο, η διάγνωση άργησε να γίνει, γιατί έτσι και αλλιώς η διπολική διαταραχή έχει πάρα πολύ απαιτητικά διαγνωστικά κριτήρια», εξήγησε. Όταν πλέον γνώριζε τι αντιμετωπίζει, αποφάσισε να κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι του για να διατηρήσει τη λειτουργικότητά του.

«Η μεγαλύτερη πηγή χαράς μου είναι ο Τάσος»

Ιδιαίτερα τρυφερή ήταν η αναφορά του στον σύζυγό του, Τάσο, με τον οποίο είναι μαζί εδώ και 22 χρόνια. Ο Αύγουστος Κορτώ δεν έκρυψε πόσο σημαντική είναι η παρουσία του στη ζωή του, χαρακτηρίζοντάς τον το φως της ίδιας του της ζωής.

«Η μεγαλύτερη πηγή χαράς, το φως το ίδιο είναι ο Τάσος μου, είναι ο άντρας μου. Είμαστε 22 χρόνια τώρα. Η αγάπη του είναι το μεγάλο και ανεξάντλητο θαύμα της ζωής μου», είπε χαρακτηριστικά.