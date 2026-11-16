Ένα ταξίδι στη Νορβηγία για τις ημέρες των Χριστουγέννων σχεδιάζει ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, ο οποίος αποκάλυψε μέσα από νέα ανάρτησή του στο Instagram ότι θα επισκεφθεί μαζί με φίλους του την πόλη Τρόμσο. Ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ μοιράστηκε τον ενθουσιασμό του για την επικείμενη απόδραση, λίγες ημέρες μετά τις αναρτήσεις και τα βίντεο που δημοσίευσε στο Facebook και προκάλεσαν έντονη συζήτηση.

Η τελευταία του ανάρτηση περιλαμβάνει φωτογραφία από το Τρόμσο, στην οποία δεσπόζει το εντυπωσιακό Βόρειο Σέλας. Ο ίδιος εξήγησε ότι έχει ανάγκη να αλλάξει παραστάσεις, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι έχει ήδη κανονίσει το ταξίδι με την παρέα του.

«Χρειάζομαι αλλαγή παραστάσεων. Κανονίσαμε με φίλους να κάνουμε Χριστούγεννα στο μαγευτικό Τρόμσο, στη Νορβηγία…», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη John Papamichail (@john_papamichail)

Οι αναρτήσεις που προκάλεσαν ανησυχία

Το προηγούμενο διάστημα, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον με το περιεχόμενο που δημοσίευε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Σε βίντεο εμφανίστηκε ιδιαίτερα καταβεβλημένος, ενώ στις μακροσκελείς αναρτήσεις του προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι απειλείται η ζωή του από εγκληματική οργάνωση που, όπως ισχυρίζεται, δρα στην Ελλάδα.

Στα κείμενά του έκανε αναφορές σε αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας, στην Europol και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ μίλησε για απειλές, εκβιασμούς και προσπάθειες συγκάλυψης. Αναφέρθηκε, επίσης, σε μια γυναίκα την οποία χαρακτήρισε δολοφονημένη, καθώς και σε τηλεφωνική κλήση που, σύμφωνα με όσα περιέγραψε, συνδέεται με την υπόθεση.

Με τη νέα του ανάρτηση, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ γνωστοποίησε τα σχέδιά του για τις γιορτές, επιλέγοντας αυτή τη φορά να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους μια ευχάριστη είδηση για την επικείμενη εξόρμησή του.