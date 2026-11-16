Κάθετα αντίθετη με την επιλογή του Ρόμπερτ Πάτινσον για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ εμφανίστηκε η Κατερίνα Καραβάτου, όταν ο Χρήστος Φερεντίνος έφερε τη σχετική είδηση στη συζήτηση της εκπομπής «Στούντιο 4». Η παρουσιάστρια δεν έκρυψε την έκπληξη και τη δυσαρέσκειά της, ενώ δήλωσε πως δεν θεωρεί τον συγκεκριμένο ηθοποιό κατάλληλο για τον διάσημο κινηματογραφικό πράκτορα.

Η συζήτηση ξεκίνησε όταν ο Χρήστος Φερεντίνος υπενθύμισε στην Κατερίνα Καραβάτου μια φωτογραφία που της είχε στείλει την προηγούμενη ημέρα. Μόλις έγινε η αναφορά στην επιλογή του Ρόμπερτ Πάτινσον, η αντίδραση της παρουσιάστριας ήταν άμεση, με τον Γιάννη Κορδώνη να σχολιάζει από την πλευρά του: «Λίγη ντροπή. Πανωλεθρία».

«Θα φύγω. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Λυπάμαι πάρα πολύ. Εγώ που έχω αυτή τη λατρεία με τον Τζέιμς Μποντ, έχω αγαπήσει οποιονδήποτε και να έχουν βάλει. Αυτόν δεν τον χωνεύω καθόλου. Όχι, εγώ δεν τα έλεγα ποτέ τα ίδια για τον Ντάνιελ Κρεγκ. Έτσι όπως τον βλέπεις σου αρέσει για Τζέιμς Μποντ; Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Ούτε σαν ηθοποιός», είπε χαρακτηριστικά.

Η Κατερίνα Καραβάτου συνέχισε σε ακόμη πιο έντονο ύφος, εκφράζοντας την απορία της για την απόφαση και υποστηρίζοντας ότι ο Τομ Χάρντι θα ήταν καταλληλότερη επιλογή για τον ρόλο.

«Συγγνώμη, είναι δυνατόν να είναι αυτός ο καινούργιος Τζέιμς Μποντ; Όχι… απαράδεκτο. Δηλαδή απορώ πώς το έκαναν αυτό το πράγμα. Δεν το πιστεύω. Ο Τομ Χάρντι έπρεπε να γίνει. Επειδή έπαιξε σε κάτι καλά, δηλαδή θα γίνει ο Τζέιμς Μποντ… Εδώ θέλει πολύ ειδικό πράγμα, ρε Χρήστο», πρόσθεσε, κάνοντας σαφές ότι δεν συμφωνεί καθόλου με την επιλογή.