Με νίκη ολοκλήρωσε η Εθνική Ελλάδας τις υποχρεώσεις της στο Nations League, επικρατώντας 1-0 της Σερβίας στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με σκόρερ τον Γιώργο Μασούρα. Το αποτέλεσμα, ωστόσο, δεν ήταν αρκετό για να της χαρίσει την παρουσία στην προημιτελική φάση, καθώς η επικράτηση της Γερμανίας με 5-0 επί της Ολλανδίας διαμόρφωσε τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή του 2ου ομίλου.

Η «γαλανόλευκη» τερμάτισε στην τρίτη θέση, πίσω από τη Γερμανία και την Ολλανδία, που εξασφάλισαν τα δύο εισιτήρια για τους «8». Η βαριά ήττα με 7-0 από τους «οράνιε» στο Άμστερνταμ αποδείχθηκε καθοριστική για την τελική κατάταξη, παρά την προσπάθεια της ελληνικής ομάδας να κλείσει τη διοργάνωση με θετικό αποτέλεσμα.

Υπάρχει, πάντως, και ένα σημαντικό στοιχείο για τη συνέχεια. Η Ελλάδα, μαζί με την Ιταλία, συγκαταλέγεται στις δύο καλύτερες τρίτες ομάδες της διοργάνωσης και έτσι θα παραμείνει στην κορυφαία κατηγορία του Nations League τη σεζόν 2028/2029, χωρίς να χρειαστεί να δώσει αγώνες μπαράζ.

Οι ευκαιρίες του πρώτου ημιχρόνου και ο Μασούρας που έδωσε τη λύση

Η Σερβία απείλησε πρώτη, χάνοντας σημαντική ευκαιρία στο 15ο λεπτό. Ο Μίτροβιτς γύρισε την μπάλα παράλληλα προς τη μικρή περιοχή, αλλά ο Ρότα επενέβη την τελευταία στιγμή και απομάκρυνε τον κίνδυνο.

Η απάντηση της Εθνικής ήρθε στο 19′, όταν ο Πέτροβιτς απέκρουσε το πλασέ του Τζόλη, ενώ στη συνέχεια το σουτ του Καρέτσα δεν βρήκε στόχο, καθώς σταμάτησε στα σώματα των Σέρβων αμυντικών.

Η ελληνική ομάδα ανέβασε την πίεσή της και μέσα σε λίγα λεπτά δημιούργησε διαδοχικές ευκαιρίες. Στο 22′ ο Πέτροβιτς πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση σε σουτ του Ανδρούτσου, ενώ στο 32′ κράτησε ξανά ανέπαφη την εστία του, αυτή τη φορά μετά από δυνατό σουτ του Ρότα. Ένα λεπτό αργότερα, ο γκολκίπερ της Σερβίας σταμάτησε και την προσπάθεια του Τζόλη.

Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα της αναμέτρησης άλλαξε. Η Εθνική δυσκολεύτηκε να βρει χώρους προς την αντίπαλη περιοχή, με τους Σέρβους να περιορίζουν σημαντικά τη δράση του Τζόλη, ο οποίος είχε δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στην άμυνά τους πριν από την ανάπαυλα.

Όταν ο ρυθμός του αγώνα είχε πλέον πέσει, η Ελλάδα βρήκε το γκολ που έψαχνε. Στο 69ο λεπτό, μόλις οκτώ λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, ο Γιώργος Μασούρας αξιοποίησε την εξαιρετική ασίστ του Παυλίδη και νίκησε τον Πέτροβιτς, διαμορφώνοντας το 1-0.

Η Σερβία προσπάθησε να αντιδράσει στα τελευταία λεπτά και έφτασε πολύ κοντά στην ισοφάριση στο 90′. Η κεφαλιά του Μιλένκοβιτς, όμως, σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι, με το 1-0 να παραμένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Η Εθνική πήρε τη νίκη που ήθελε για να αποχαιρετήσει με θετικό αποτέλεσμα τη διοργάνωση, αλλά η προηγούμενη συντριβή στο Άμστερνταμ είχε ήδη καθορίσει την ευρωπαϊκή της πορεία.