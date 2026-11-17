Έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο η Βρετανίδα ηθοποιός Τίνα Σίμονς, η οποία είχε συμμετάσχει σε μερικές από τις πιο γνωστές κινηματογραφικές παραγωγές των τελευταίων δεκαετιών. Η ηλικία της δεν έχει γίνει γνωστή, ενώ η καλλιτεχνική της διαδρομή μετρούσε έξι δεκαετίες.

Την είδηση του θανάτου της Τίνα Σίμονς, μιας ηθοποιού με παρουσία σε περισσότερες από 300 κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, έγινε γνωστή με την απώλειά της το περασμένο Σάββατο. Η Βρετανίδα καλλιτέχνιδα είχε συνδέσει το όνομά της με μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες, μεταξύ των οποίων το «Star Wars», οι ταινίες «James Bond» και το «Batman».

Η ίδια έγινε ευρύτερα γνωστή από τη συμμετοχή της στην ταινία «Star Wars: Επεισόδιο VI: Η Επιστροφή των Τζεντάι», το 1983, όπου υποδύθηκε τεχνικό των επαναστατών.

Στο πλούσιο βιογραφικό της περιλαμβάνονται επίσης οι ταινίες «Octopussy», «A View to a Kill», «The Living Daylights» και «Die Another Day» από το κινηματογραφικό σύμπαν του Τζέιμς Μποντ, καθώς και οι παραγωγές «Superman III», «Superman IV», «Supergirl», «Who Framed Roger Rabbit», «Little Shop of Horrors», «The Dark Knight» και «Mission: Impossible».

Η συνεργασία με τις μεγάλες σταρ του Χόλιγουντ

Πέρα από τις εμφανίσεις της μπροστά στην κάμερα, η Τίνα Σίμονς είχε εργαστεί και ως αντικαταστάτρια και σωσίας για ορισμένες από τις μεγαλύτερες σταρ του Χόλιγουντ, ανάμεσά τους η Χέλεν Μίρεν και η Μέριλ Στριπ.

Μάλιστα, συγκαταλεγόταν στους λίγους ηθοποιούς που είχαν εμφανιστεί σε κινηματογραφικές παραγωγές τόσο της Marvel όσο και της DC, αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα σε διαφορετικά κινηματογραφικά σύμπαντα.

Η παρουσία της επεκτάθηκε και στη βρετανική τηλεόραση, με συμμετοχές σε δημοφιλείς σειρές όπως οι «Doctor Who», «EastEnders», «Coronation Street», «Only Fools and Horses» και «The Bill».