Νέα προσθήκη αποκτά η σειρά «Μπλε Ώρες» του ΣΚΑΪ, καθώς η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου επιστρέφει τηλεοπτικά πέντε χρόνια μετά την τελευταία εμφάνισή της. Την ίδια ώρα, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για τη συνέχιση της σειράς με δεύτερη σεζόν.

Ένα νέο πρόσωπο ετοιμάζεται να προστεθεί στο καστ της σειράς «Μπλε Ώρες», με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου να κάνει την τηλεοπτική της επιστροφή μέσα από την καθημερινή παραγωγή του ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ναταλίας Ανδρικοπούλου στην εφημερίδα «Real Life», η γνωστή ηθοποιός έχει ήδη ξεκινήσει γυρίσματα και θα υποδυθεί την Έλσα, πρώην σύντροφο του Αχιλλέα, τον οποίο ενσαρκώνει ο Γιώργος Παρτσαλάκης.

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Η συμμετοχή της σηματοδοτεί την επιστροφή της στη μυθοπλασία πέντε χρόνια μετά την τελευταία τηλεοπτική εμφάνισή της στη σειρά «Η τούρτα της μαμάς».

Στο τραπέζι η δεύτερη σεζόν των «Μπλε Ωρών»

Παράλληλα, θετικές είναι οι ενδείξεις για τη συνέχιση της σειράς και την επόμενη τηλεοπτική χρονιά. Το συμβόλαιο του Ανδρέα Γεωργίου, του Κούλλη Νικολάου και της Βάνας Δημητρίου με τον ΣΚΑΪ έχει διετή διάρκεια, ενώ οι δύο πλευρές φέρονται ικανοποιημένες από τη μέχρι τώρα συνεργασία τους.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, έχουν ήδη ξεκινήσει συζητήσεις για δεύτερη σεζόν, με την οριστική απόφαση για το μέλλον της παραγωγής να αναμένεται μετά τα Χριστούγεννα.