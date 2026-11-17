Τοπικές βροχές στα δυτικά και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται σήμερα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται κυρίως στα βόρεια, ενώ οι άνεμοι στα πελάγη θα φτάσουν τοπικά τα 5 μποφόρ.

Με τοπικές βροχές σε ορισμένες περιοχές της χώρας και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας κυρίως στα βόρεια θα κυλήσει ο καιρός σήμερα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με την πρόγνωση, φαινόμενα αναμένονται στα δυτικά και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες τοπικές βροχές θα σημειωθούν και σε τμήματα της Θράκης.

Κατά τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός ανά περιοχή

Μακεδονία και Θράκη

Στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται παροδικές νεφώσεις. Τις πρώτες πρωινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές σε τμήματα της Θράκης, ενώ κατά τις ίδιες ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 4 έως 22 βαθμούς.

Ήπειρος και Δυτική Ελλάδα

Στην Ήπειρο και γενικότερα στα δυτικά αναμένονται τοπικές και πρόσκαιρες βροχές. Στα Επτάνησα προβλέπονται επίσης κατά τόπους φαινόμενα.

Η θερμοκρασία στην Ήπειρο θα κυμανθεί από 6 έως 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα Επτάνησα από 11 έως 22 βαθμούς.

Θεσσαλία και υπόλοιπα ηπειρωτικά

Στη Θεσσαλία αναμένονται κατά τόπους νεφώσεις, χωρίς να προβλέπονται ιδιαίτερα φαινόμενα από τη γενική πρόγνωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 7 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στερεά Ελλάδα

Στη Στερεά Ελλάδα αναμένονται γενικά ήπιες καιρικές συνθήκες, χωρίς να αναφέρονται ιδιαίτερα φαινόμενα στην πρόγνωση.

Η θερμοκρασία, σύμφωνα με τις τιμές για τα υπόλοιπα ηπειρωτικά, θα κυμανθεί από 7 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Πελοπόννησος

Στην Πελοπόννησο, όπως και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα εκτός των δυτικών περιοχών που αναμένονται βροχές, δεν επισημαίνονται ιδιαίτερα φαινόμενα στη γενική πρόγνωση. Η θερμοκρασία θα κινηθεί μέσα στο εύρος των 7 έως 22 βαθμών Κελσίου.

Κυκλάδες και Κρήτη

Στις Κυκλάδες και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου αναμένονται γενικά ήπιες καιρικές συνθήκες, χωρίς να αποκλείονται τοπικές μεταβολές των νεφώσεων.

Στην Κρήτη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 14 έως 21 βαθμούς.

Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο

Τοπικές και πρόσκαιρες βροχές αναμένονται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες τα φαινόμενα ενδέχεται να επηρεάσουν και τμήματα της Θράκης.

Στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στα πελάγη

Οι άνεμοι στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν από δυτικές γενικά διευθύνσεις, με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Τοπικά στο Νότιο Αιγαίο θα φτάσουν τα 5 μποφόρ.

Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί, εντάσεως 3-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά και βόρεια του νομού οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι έως 3-4 βαθμούς χαμηλότερες.

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικές νεφώσεις, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες υπάρχει πιθανότητα περιορισμένης ορατότητας. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.