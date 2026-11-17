Η Άντα Λεούση κάνει τις αστρολογικές προβλέψεις για σήμερα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026 , για όλα τα ζώδια.

ΚΡΙΟΣ: Μην ασχολείστε τόσο με την εξωτερική σας εικόνα, ειδικά αν το κάνετε μόνο για τις εντυπώσεις. Οι ευκαιρίες δεν θα λείψουν, οπότε δεν υπάρχει λόγος να σας κυριεύουν οι αμφιβολίες. Ζήστε την κάθε ημέρα που έρχεται και μη μένετε προσκολλημένοι στο παρελθόν.

ΤΑΥΡΟΣ: Διαθέστε τον χρόνο σας αλλά και τον εαυτό σας σε αυτά που θέλετε, χωρίς να περιορίζεστε μετά. Σεβαστείτε τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που έχετε. Αλλάξτε εμφάνιση για να νιώσετε καλύτερα ή κάντε ένα ταξιδάκι που θα σας βγάλει από τη ρουτίνα.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Ο βαθύς συναισθηματισμός σας αρκετές φορές υποσκάπτει την αυτοπεποίθησή σας. Δείτε τις καταστάσεις πιο ρεαλιστικά και πρακτικά, ώστε να μπορέσετε να βγείτε από το αδιέξοδο. Δεν χρειάζεται να ανακατέψετε τις οικονομικές σας υποθέσεις με τις προσωπικές.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Η τακτική του να πισωγυρίζετε, εκτός ότι χαλάει τις ευκαιρίες που έχετε για επιτυχία, λειτουργεί αρνητικά και στην ψυχολογία σας. Κάντε συντονισμένους χειρισμούς παντού. Για να λύσετε τα προβλήματα που σας απασχολούν, βρείτε εναλλακτικές λύσεις.

ΛΕΩΝ: Αν και δεν θα λείψουν οι μεγάλες εναλλαγές στις προτιμήσεις σας, θα πετύχετε την κατάστρωση επιτυχημένων σχεδίων και την ομαλή εξέλιξη των οικονομικών σας. Βελτιώστε τη μειωμένη ενέργεια και τη ζωτικότητά σας κάνοντας γυμναστική.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Θα πρέπει να μη χάνετε εύκολα τον αυτοέλεγχό σας, μια και οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζωή σας είναι αρκετοί. Μη σας κυριεύσει το άγχος, γιατί μπορείτε να κάνετε κάτι καλύτερο οικονομικά και αισθηματικά.

ΖΥΓΟΣ: Μετριάστε τη βιασύνη και την αυστηρότητά σας και μη ζητάτε τόσα πολλά στον έρωτα. Επιδιώξτε να κάνετε αλλαγές που θα σας οδηγήσουν σε ένα καλό αποτέλεσμα, όσον αφορά τις σχέσεις σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Αφουγκραστείτε τις παρορμήσεις σας ή τις εσωτερικές σας φωνές, καθώς μπορεί να σας δώσουν λύσεις ακόμα και στα πιο δύσκολα θέματα ή καταστάσεις. Βάλτε τη λογική και την ευαισθησία σας να συνεργαστούν για να λύσετε κάποιο πρόβλημα.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Φιλτράρετε τις πληροφορίες που σας έρχονται, γιατί κάποιες από αυτές είναι αξιοποιήσιμες. Η εγρήγορση θα σας βοηθήσει να αναμορφώσετε τη ζωή σας. Δεν χρειάζεται να είστε υπερπροστατευτικοί με όσους βρίσκονται γύρω σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η ενδοσκόπηση είναι απαραίτητη, αλλά μην το παρακάνετε. Το χαμόγελο και η τρυφερότητα θα είναι τα καλύτερα «όπλα» σας, γι’ αυτό κάντε λεπτούς χειρισμούς. Θέστε άμεσα ένα θέμα που σας απασχολεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Αν και δεν θα λείψει κάποια πίεση, προκειμένου να κλείσετε οριστικά θέματα του παρελθόντος, οι προοπτικές θα είναι καλές, αρκεί να είστε δυνατοί και πιο διπλωματικοί. Ισως αυτό που θα σας ξεκουράσει σήμερα είναι μια επίσκεψη σε έναν καλό σας φίλο.

ΙΧΘΥΕΣ: Οι επιρροές που θα δεχθείτε θα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές, γι’ αυτό αποκολληθείτε από καταστάσεις που δεν ανταποκρίνονται πλέον στις τωρινές σας ανάγκες και προχωρήστε σε αλλαγές σε όλους τους τομείς.