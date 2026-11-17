Η Τζένη Μπότση φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «The 2night show» και μίλησε για την προσωπική ζωή, την κόρη της και την απιστία.

«Η Αλίκη δεν ήρθε στη ζωή μου ξαφνικά. Την προσπάθησα και νομίζω ότι της αφιερώνω τον χρόνο που της πρέπει. Πέρασε αρκετός καιρός για να έρθει και ήταν κάτι που το ήθελα. Οπότε λέω ότι τώρα πρέπει να το ζήσω κοντά της. Όχι ότι εκείνη με έχει τόσο πολύ ανάγκη, όσο εγώ έχω την ανάγκη να περάσω τον χρόνο μου μαζί της. Δεν υπάρχει κανόνας, δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Εγώ αισθάνομαι ότι μου ταίριαζε περισσότερο να ζήσω τα πάντα, να το ζήσω όλο αυτό.

Και ήρθε το παιδί την ώρα που ήμουν πολύ συνειδητοποιημένη γι’ αυτό. Και τον καιρό που ήταν πιο μικρή και ήταν πιο περιορισμένα τα πράγματα με τις ώρες, έλεγα ότι δεν έχω ανάγκη να βγω να πάω στο μπαρ. Πιο πολύ με ενδιαφέρει να κοιμηθεί το παιδί στο κρεβάτι του».

Όσο για το πώς είναι σαν χαρακτήρας εξομολογήθηκε: «Είμαι πολύ αυστηρή και με τον εαυτό μου. Αν μια φίλη μου ρωτήσει κάτι, θα απαντήσω ξινά αν διαφωνώ με κάτι, δεν θα το κρατήσω. Η διπλωματία κι εγώ, δύο παράλληλες γραμμές που ποτέ δεν θα συναντηθούμε. Προτιμώ, λοιπόν, πια, με τα χρόνια που έχουν περάσει, να μη μιλάω». Για το θέμα απιστίας η ηθοποιός δεν μάσησε τα λόγια της.

«Μόνο σαν… το έκανε πρώτα εκείνος. Αλλά θέλω να σου πω, ποτέ δεν το έμαθε κανένας». Για το κεφάλαιο χωρισμού από μία σχέση είπε: α μου πάρει καιρό. Θα το παλέψω. Εγώ ντρέπομαι για λογαριασμό του άλλου. Ντρέπομαι. Ετεροντροπή. Βασικά και ο σεισμός που γίνεται στην Ιαπωνία, εγώ φταίω. Τα έχω κάνει όλα, αλλά μετά είναι μεγαλειώδης, η έξοδος είναι…».