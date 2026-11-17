Ο Κώστας Πρετεντέρης ήταν ο μετρ των τηλεοπτικών επιτυχιών. Ότι έπιανε στα χέρια του γινόταν τεράστια επιτυχία στην τηλεόραση. Από τον Κύριο Συνήγορο, το πρώτο που καθιέρωσε πρωταγωνιστή τον Γιάννη Μιχαλόπουλο έως τη Γειτονιά μας.

Όλα τα σήριαλ του μεταδίδονταν από την ΥΕΝΕΔ το στρατιωτικό κανάλι που είχε άποψη και για τη θεματολογία.

Όταν λοιπόν αποφάσισε να απαρνηθεί την κωμωδία και να κάνει σάτιρα απευθύνθηκε στο ΕΙΡΤ που δεν μπορούσε να αντισταθεί σε ένα δίδυμο επιτυχιών όπως ήταν ο συγγραφέας, αλλά και η παραγωγός εταιρεία Αστήρ TV.

Ο ίδιος είχε μιλήσει με πολύ αγάπη για τη νέα του δουλειά στον Δημήτρη Κωνσταντάρα στον Ελεύθερο Κόσμο.

Μόνο που κάποιες φορές το… σύμπαν συνωμοτεί για να ανατραπούν οι αγαθές προθέσεις.

Το κανάλι το έβαλε σε ώρα – φιλέτο, Σάββατο στις 9 το βράδυ μέχρι τις 9.30 που άρχιζε η Ηχώ των Γεγονότων, οι ειδήσεις δηλαδή.

Η σειρά ήταν να ξεκινήσει στις 27 Οκτωβρίου. Αναβλήθηκε όμως επειδή μεταδόθηκε απευθείας η συναυλία της Μαρινέλας από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά με τραγούδια από τον δίσκο Αλβανία που μόλις είχε κυκλοφορήσει και αναφερόταν στον πόλεμο της Αλβανίας. Οι στίχοι ήταν του Πυθαγόρα και η μουσική του Γιώργου Κατσαρού.

Στις 3 Νοεμβρίου παρουσιάζεται ένα εισαγωγικό πρόγραμμα με τον Κώστα Πρετεντέρη να συστήνει την οικογένεια Ζεβεδαίου.

Στις 10 Νοεμβρίου πάλι αναβολή για μια μουσική εκπομπή και το πρώτο επεισόδιο πάει στις 9 το βράδυ της 17ης Νοεμβρίου.

Μόνο που εκείνο το βράδυ ελάχιστοι είχαν την όρεξη να παρακολουθήσουν τηλεοπτική σειρά. Ήταν η βραδιά του Πολυτεχνείου.

Το δεύτερο επεισόδιο το είδαν σίγουρα περισσότεροι, αλλά όλοι συζητούσαν τη συνέντευξη του Νίκου Μαστοράκη από το ΚΕΒΟΠ με τους φοιτητές του Πολυτεχνείου, μια εκπομπή που συζητιέται ακόμα…

Κι επειδή όταν κάτι ξεκινά στραβά δύσκολα βρίσκει το δρόμο του. Κι όμως ο Πρετεντέρης έβαλε όλο το μεράκι του στη σειρά. Είχε πλήθος καλών πρωταγωνιστών όπως ο Γιάννης Μιχαλόπουλος, η Κατερίνα Γιουλάκη, ο Θύμιος Καρακατσάνης, ο Δημήτρης Νικολαΐδης που έκανε τον πάτερ – φαμίλια, σε έναν ρόλο διαφορετικό αφού ερμήνευε έναν 80χρονο.

Παρόλα αυτά κατάφερε να σταθεί αξιοπρεπώς για 67 τριαντάλεπτα επεισόδια και να ρίξει αυλαία στις 23 Μαρτίου 1975. Είχε καλές επιδόσεις από άποψη θεαματικότητας, αλλά δεν έκανε το μπαμ όπως περίμεναν οι συντελεστές του.

Από τη σειρά που έχει σβηστεί διασώθηκαν μερικά κινηματογραφημένα στιγμιότυπα όπως αυτό…

Κινηματογράφος

1979: Η ταινία Το Ρόδο με θέμα τη ζωή της Τζάνις Τζόπλιν και πρωταγωνίστρια την Μπέτι Μίντλερ κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη.

1996: Οι ταινίες Σφαγή του Κόκκορα (Πανταζής) και Απόντες (Γραμματικός) μοιράζονται το βραβείο καλύτερης ταινίας στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Μουσική

1667: Η τραγωδία Ανδρομάχη του Ζαν Ρακίνα ανεβαίνει στο Παρίσι στα ιδιαίτερα δωμάτια της Βασίλισσας Μαρίας – Θηρεσίας στο παλάτι του Λούβρου ενώπιον της βασιλικής οικογένειας και εκπροσώπων της Αυλής. Δύο μέρες μετά παρουσιάστηκε σε Παρισινό θέατρο με μεγάλη εμπορική κα καλλιτεχνική επιτυχία.

1839: Η πρώτη όπερα του Γκουζέπε Βέρντο Oberto, conte di San Bonifacio (Ουμπέρτο, κόμης του Αγίου Βονιφάτιου) ανεβαίνει στην Σκάλα του Μιλάνο

1888: Ο Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι διευθύνει στην Αγία Πετρούπολη για πρώτη φορά την Πέμπτη Συμφωνία του.

Διάφορα

1970: Ο Ντάγκλας Ένγκελμπαρτ πατεντάρει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το πρώτο ποντίκι για ηλεκτρονικό υπολογιστή που είχε εφεύρει επτά χρόνια νωρίτερα

1992: Το ομοσπονδιακό γραφείο απογραφής στις ΗΠΑ ανακοινώνει ότι έχουν καταγραφεί 1,8 εκ. Ινδιάνοι από 542 διαφορετικές φυλές.

Αθλητισμός

1869: Ο πρώτος ποδηλατικός αγώνας, μια διαδρομή 123 χιλιομέτρων από το Παρίσι στη Ρουέν ολοκληρώνεται με νίκη του Βετανού Τζέιμς Μουρ.

1993: Με τη νίκη της 1-0 επί της Ρωσίας στο Ολυμπιακό Στάδιο η εθνική Ελλάδας εξασφαλίζει τη συμμετοχή της στο Μουντιάλ του 1994. Το γκολ της νίκης σημείωσε στο 69ο λεπτό ο Νίκος Μαχλάς με γυριστή κεφαλιά. Οι 40.151 θεατές που έκοψαν εισιτήριο δημιουργούν εκπληκτική ατμόσφαιρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά το γκολ η ατμόσφαιρα έκανε αρκετή ώρα να καθαρίσει για να συνεχιστεί το παιχνίδι.

2004: Η εθνική Ελλάδος σημειώνει τη πρώτη νίκη της μετά τον τελικό του Euro στη Πορτογαλία. Στο Στάδιο Καραϊσκάκη νικά το Καζακστάν (3-1) σε αγώνα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2006. Στο ίδιο ματς ο Θοδωρής Ζαγοράκης συμπληρώνει 100 συμμετοχές με την εθνική.