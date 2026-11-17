Πριν 20 χρόνια, τέτοια μέρα ο θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, ο Φέρεντς Πούσκας έφευγε από τη ζωή. Έσβησε το 2006 στη Βουδαπέστη χωρίς να μπορέσει να αναλογιστεί τις μεγάλες στιγμές που έζησε στα γήπεδο όλου του κόσμου. Υπέφερε από Αλτσχάιμερ τα τελευταία έξι χρόνια της ζωής του και δεν αναγνώριζε ούτε τη γυναίκα του!

Όμως αρκετά νεότερος είχε την ευκαιρία να διαβάσει τον θάνατό του σε ελληνική εφημερίδα.

Το 1956 που ξέσπασε η Ουγγρική Επανάσταση και κατέρρευσε έστω προσωρινά το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας η εφημερίδα Αθλητική Ηχώ είχε πρώτο θέμα τον θάνατό του.

Όχι δεν το είχε στήσει το θέμα, απλά πίστεψε ένα τηλεγράφημα του Γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων που ανέφερε ότι ο «καλπάζων συνταγματάρχης» όπως τον αποκαλούσαν έπεσε νεκρός από ριπή πολυβόλου την ώρα που διαδήλωνε με συμπαίκτες του στα οδοφράγματα. Βέβαια για να στηρίξει το θέμα της ανέφερε ότι ΟΛΑ τα ξένα πρακτορεία μετέδοσαν την είδηση και γινόταν αναφιορά για πολλά τηλεγραφήματα, ενώ στην πραγματικότητα ήταν μόνο ένα!

Σε όλο τον κόσμο οι εφημερίδες φάνηκαν επιφυλακτικές στην είδηση, ειδικά οι αθλητικές που γνώριζαν ότι η εθνική Ουγγαρίας, άρα και ο Πούσκας βρισκόταν χιλιόμετρα μακριά στο αθλητικό κέντρο της πόλης Τάτα.

Στις 27 Οκτωβρίου η αποστολή επέστρεψε στη Βουδαπέστη και η «είδηση» διαψεύστηκε πανηγυρικά.

Ο Πούσκας λίγο έλειψε να παίξει μπάλα στην Ελλάδα, στον Εθνικό Πειραιά όταν αναζητούσε τον επόμενο ποδοσφαιρικό του σταθμό ως φυγάς πλέον από την Ουγγαρία, ενώ είχε ακόμα πρόταση, μαζί με όλους τους συμπαίκτες του να μείνουν στο Μεξικό, να συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της χώρας και να γίνουν υπήκοοι με δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική.

Πρόβλημα ήταν η ΦΙΦΑ που δεν τους έδινε άδεια αφού ανήκαν στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ουγγαρίας.

Όταν δεν έγινε τότε έγινε χρόνια αργότερα το 1969 όταν ανέλαβε προπονητής στον Παναθηναϊκό και αργότερα στην ΑΕΚ. Τότε μάλιστα είχε ζητήσει ένα φύλλο της εποχής εκείνης και συχνά στου Τζίμη, στο Χαλάνδρι όπου απολάμβανε το αγαπημένο του γουρουνόπουλο μιλούσε με χιούμορ για την είδηση του… θανάτου του.

Για να είμαστε δίκαιοι το Γαλλικό πρακτορείο μπέρδεψε τα ονόματα. Μεταξύ των νεκρών ήταν ένας Σάντορ Πούσκας, 23 χρόνων κι αρκούσε το επώνυμο να οδηγήσει στην μεγαλύτερη γκάφα που έχει σημειωθεί ποτέ με μεγάλο αθλητή.

Γεννήσεις

1906: Σοϊσίρο Χόντα, πρωτοπόρος μηχανικός αυτοκινήτων, ιδρυτής το 1948 της ομώνυμης αυτοκινητοβιομηχανίας. Πέθανε στις 5 Αυγούστου 1991.

1925: Ροκ Χάντσον, Αμερικανός ηθοποιός, σύμβολο του σεξ και πρότυπο αρρενωπότητας για δεκαετίες. Όταν έγινε φορέας του AIDS το 1984 αποκαλύφθηκε ότι ήταν ομοφυλόφιλος και για δεκαετίες αποτελούσε το μεγάλο του μυστικό. Πέθανε στις 2 Οκτωβρίου 1985.

1940: Τάκης Σούκας, συνθέτης, τραγουδοποιός, έπαιζε σαντούρι και ακορντεόν. Γόνος ηπειρώτικης μουσικής οικογένειας συνεργάστηκε με μεγάλους στιχουργούς και ερμηνευτές.

1942: Μάρτιν Σκορτσέζε, Αμερικανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός με ιταλική καταγωγή. Δημιουργός μεγάλων καλλιτεχνικών, αλλά και εμπορικών ταινιών.

1942: Μίμης Παπαϊωάννου, ποδοσφαιριστής. Το 2000 η Παγκόσμια υπηρεσία στατιστικής και ιστορίας του ποδοσφαίρου (IFFHS) τον ανέδειξε κορυφαίο Έλληνα για τον 20ο αιώνα. Έπαιξε 17 χρόνια στην ΑΕΚ κι έκλεισε την καριέρα του στον Παγκύπριο της Νέας Υόρκης. Έχει 61 παρουσίες στην εθνική ομάδα, τις 20 ως αρχηγός και 29 συμμετοχές. Στο Μουντιάλ του 1994 ήταν βοηθός του ομοσπονδιακού τεχνικού Αλκέτα Παναγούλια. Πέθανε στις 15 Μαρτίου 2023.

1944: Ντάνι Ντε Βίτο, Αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός.

1964: Κριστόφ Βαζέχα, Πολωνός ποδοσφαιριστής, σημαία του Παναθηναϊκού από το 1989 όταν αποκτήθηκε από τη Ρουχ Χορζόφ. Ολοκλήρωσε την καριέρα του το καλοκαίρι του 2004 σε ηλικία 39 χρόνων.

1966: Σοφί Μαρσό, Γαλλίδα ηθοποιός, το πραγματικό της όνομα είναι Σόφι Μοπού. Από 14 ετών έγινε είδωλο στη Γαλλία συμμετέχοντας στην ταινία Το Πάρτι.

Θάνατοι

1558: Μαίρη Α’ (42 χρ.), Βασίλισσα της Αγγλίας και της Ιρλανδίας. Την διαδέχτηκε η Ελισάβετ Α’ που σημάδεψε την εποχή που πήρε το όνομά της (1558-1603).

1796: Αικατερίνη Β’ η Μεγάλη (67 χρ.), Τσαρίνα της Ρωσίας. Ξεσήκωσε τους Έλληνες με τα Ορλοφικά, αλλά αργότερα τους εγκατέλειψε στην τύχη τους.

1936: Αλέξανδρος Παπαναστασίου (60 χρ.), πολιτικός, διετέλεσε πρωθυπουργός, υπήρξε πρωτεργάτης της αγροτικής μεταρρύθμισης που απέδωσε τα τσιφλίκια στους καλλιεργητές.

1943: Βασίλης Σαχίνης (49 χρ.), αγωνιστής, ηγέτης της αντίστασης των Βορειοηπειρωτών που οργανώθηκε μετά την κατάρρευση του μετώπου (1942-43). Ίδρυσε την οργάνωση ΜΑΒΗ και ειδικεύτηκε στα σαμποτάζ σε εγκαταστάσεις των Ιταλικών δυνάμεων. Συνελήφθη από μέλη του Αλβανικού κομμουνιστικού κόμματος και εκτελέστηκε.

1959: Εϊτόρ Βίλα Λόμπος (72 χρ.), Βραζιλιάνος συνθέτης, μαέστρος, τσελίστας, κιθαρίστας, η σημαντικότερη μουσική προσωπικότητα της μουσικής στη χώρα τον 20ο αιώνα.

1962: Γαλάτεια Καζαντζάκη (81 χρ.), ποιήτρια συγγραφέας, κόρη του εκδότη Στέλιου Αλεξίου που το 1911 παντρεύτηκε τον Νίκο Καζαντζάκη το επώνυμο του οποίου κράτησε και μετά το διαζύγιο (ήταν βασικός όρος) μαζί του το 1926 και τον γάμο της με τον ποιητή Μάρκο Αυγέρη το 1933. Πέθανε από αυτοκινητιστικό ατύχημα.

1973: Ηλίας Μπερεδήμας (68 χρ.), νομικός, δημοσιογράφος και πολιτικός. Εργάστηκε σε πολλές εφημερίδες, στη διάρκεια της Κατοχής οργανώθηκε στον ΕΔΕΣ, μεταπολεμικά μεγάλη του επιτυχία ήταν η συνέντευξη με τη μητέρα της Βασίλισσας Φρειδερίκης με την Βικτόρια Λουίζα των Αψβούργων με την οποία είχαν κάκιστες σχέσεις. Ξάδελφος του ήταν η Τζον Μπερδήμας στέλεχος των Δημοκρατικών.

1985: Μιχάλης Καλτεζάς (15 χρ.), μαθητής, δολοφονήθηκε στα Εξάρχεια από τον αστυνομικό των ΜΑΤ Αθανάσιο Μελίστα.

1993: Γιώργος Μητσάκης (72 χρ.), συνθέτης , στιχουργός, τραγουδιστής, είχε το προσωνύμιο Ο Δάσκαλος.

2001: Μάικλ Καρόλι (53 χρ.), Γερμανός κιθαρίστας του συγκροτήματος Can. Εκπρόσωπος της πειραματικής ποπ. Μετά τον θάνατό του αποκαλύφθηκε ότι έπασχε από σπάνια μορφή καρκίνου.

2004: Μίκαελ Λιούμπεργκ (34 χρ.), Σουηδός Ολυμπιονίκης στην ελληνορωμαϊκή στο Σίδνεϊ το 2000 στα βαρέα βάρη, 3ος το 1996 στην Ατλάντα και 4ος το 1992 στη Βαρκελώνη στα ελαφρά βάρη. Απαγχονίστηκε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο του Γκέτεμποργκ που νοσηλευόταν, ως αιτία αναφέρθηκε η κατάθλιψη από τον θάνατο της μητέρας του το 2002 και το διαζύγιό του.