Ο ΣΚΑΙ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ανακοινώνοντας τη διακοπή συνεργασίας με γνωστή δημοσιογράφο. Ποια αποτελεί παρελθόν για το κανάλι του Φαλήρου;

Η επίσημη ανακοίνωση αναφέρει:

«Ο Όμιλος ΣΚΑΪ ολοκληρώνει τη συνεργασία του με τη Μαρίση Μπαλιούση, Διευθύντρια skai.gr. Ο Όμιλος την ευχαριστεί και της εύχεται καλή επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα».

Η δημοσιογράφος ανέλαβε τα καθήκοντάτ της ον Μάρτιο του 2024 και δύο χρόνια μετά έληξε η συνεργασία της.