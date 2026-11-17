Τίτλοι τέλους στον γάμο γνωστού ζευγαριού έπειτα από εννέα χρόνια κοινής πορείας και μόλις έναν χρόνο μετά τη γέννηση της κόρης τους.

Το γνωστό μοντέλο επιβεβαίωσε δημόσια τον χωρισμό τους, αποκαλύπτοντας ότι η ολοένα μεγαλύτερη αφοσίωση του πρώην ποδοσφαιριστή στη θρησκεία αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για τη διάλυση της σχέσης τους. Ο λόγος για τον Ντάνι Άλβες και της Τζοάνα Σανθ. Τι συνέβη;

Ο 43χρονος πρώην ποδοσφαιριστής και η 34χρονη Τζοάνα Σανθ αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, ύστερα από έναν γάμο που πέρασε από ιδιαίτερα δύσκολες δοκιμασίες. Η είδηση έγινε γνωστή την Παρασκευή όταν το μοντέλο απάντησε σε ερώτηση διαδικτυακού της ακόλουθου σχετικά με το αν συνοδεύει τον σύζυγό της στις θρησκευτικές εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχει.

Η απάντησή της δεν περιορίστηκε στις θρησκευτικές πεποιθήσεις του πρώην άσου της Μπαρτσελόνα, αλλά συνοδεύτηκε από την αποκάλυψη ότι το ζευγάρι έχει χωρίσει εδώ και αρκετό καιρό. Η Τζοάνα Σανθ δεν έκρυψε τη διαφωνία της με τη νέα κατεύθυνση που έχει πάρει η ζωή του πρώην συζύγου της, ο οποίος έχει στραφεί έντονα προς την ευαγγελική πίστη, συμμετέχοντας σε θρησκευτικές συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις ως ομιλητής.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το μοντέλο εξήγησε ότι η ίδια δεν είναι θρησκευόμενη και ότι δυσκολεύεται να ταυτιστεί με τις επιλογές του. «Δεν είμαι πιστή. Όσο περισσότερο βλέπω αυτά που κάνει, τόσο περισσότερο απομακρύνομαι από όλα αυτά. Με την ευκαιρία, θέλω να διευκρινίσω ότι είμαστε χωρισμένοι εδώ και αρκετό καιρό, ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη διάλυση της σχέσης αποκάλυψε ο Ισπανός δημοσιογράφος Χάβι Όγιος, ο οποίος υποστήριξε ότι επικοινώνησε προσωπικά με την Τζοάνα Σανθ.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε, ο Ντάνι Άλβες πραγματοποιεί συχνά ταξίδια προκειμένου να συμμετέχει σε θρησκευτικές συγκεντρώσεις και ομιλίες, γεγονός που τον κρατά για μεγάλα χρονικά διαστήματα μακριά από τη σύζυγο και την κόρη τους. Η Τζοάνα φέρεται να του εξήγησε ότι δεν έχει πρόβλημα με τις προσωπικές θρησκευτικές του πεποιθήσεις, αλλά με τον τρόπο που αυτές έχουν πλέον καθορίσει την καθημερινότητά του. Οι συχνές απουσίες του και η περιορισμένη οικογενειακή παρουσία του φαίνεται πως δημιούργησαν ένα ολοένα μεγαλύτερο χάσμα ανάμεσά τους, με το μοντέλο να αισθάνεται συχνά μόνο του.

Όπως υποστήριξε ο δημοσιογράφος, το ζευγάρι έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες διαζυγίου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστό πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν.

Ο Ντάνι Άλβες και η Τζοάνα Σανθ παντρεύτηκαν το 2017 στη Φορμεντέρα της Ισπανίας, έχοντας προηγουμένως διατηρήσει σχέση για περίπου δύο χρόνια. Ο γάμος τους δοκιμάστηκε έντονα μετά την εμπλοκή του πρώην ποδοσφαιριστή σε δικαστική υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης στην Ισπανία. Ο ποδοσφαιριστής είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως το 2024 σε φυλάκιση τεσσάρων ετών και έξι μηνών, ωστόσο τον Μάρτιο του 2025 αθωώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της Καταλονίας, με την εισαγγελική αρχή να ασκεί στη συνέχεια αναίρεση κατά της αθωωτικής απόφασης.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η σχέση του με την Τζοάνα πέρασε από διαδοχικές κρίσεις, με το μοντέλο να βρίσκεται επανειλημμένα στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Παρά τις δυσκολίες, οι δυο τους είχαν επιχειρήσει να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους, με τη γέννηση της κόρης τους να σηματοδοτεί μια περίοδο προσωπικής ανασυγκρότησης