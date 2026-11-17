Μια σπάνια δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε η Σοφία Αλιμπέρτη, το βράδυ της Δευτέρας δίνοντας το «παρών» στην παρουσίαση του νέου δισκογραφικού άλμπουμ του γιου της, Good Job Nicky, με τίτλο «Gone Missing».

Η γνωστή παρουσιάστρια και ηθοποιός, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να κρατά αποστάσεις από τα φώτα της δημοσιότητας, βρέθηκε στο Amalias 36, προκειμένου να στηρίξει τον γιο της σε ένα ακόμη σημαντικό βήμα της μουσικής του διαδρομής.

Χαμογελαστή και ιδιαίτερα ευδιάθετη, η Σοφία Αλιμπέρτη πόζαρε στον φωτογραφικό φακό, ενώ δεν έλειψαν οι τρυφερές στιγμές με τον νεαρό καλλιτέχνη. Μάλιστα, σε ένα από τα στιγμιότυπα της βραδιάς, η ίδια απαθανατίστηκε να τον φιλά στο μάγουλο, με εκείνον να χαμογελά πλατιά, απολαμβάνοντας τη στοργή και την παρουσία της μητέρας του.

Η παρουσία της Σοφίας Αλιμπέρτη δεν αποτέλεσε έκπληξη για όσους γνωρίζουν τη στενή σχέση που διατηρεί με τον Νικόλα Βαρθακούρη, όπως είναι το πραγματικό όνομα του Good Job Nicky. Άλλωστε, ο νεαρός τραγουδιστής έχει μιλήσει πολλές φορές για την καθοριστική συμβολή της μητέρας του τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική του πορεία, αποκαλύπτοντας ότι η γνώμη της επηρεάζει ακόμη και τις μουσικές του επιλογές.

Σε δηλώσεις του στο tlife, με αφορμή την παρουσίαση του νέου του άλμπουμ, ο Good Job Nicky χαρακτήρισε τη μητέρα του ως τη μεγαλύτερη υποστηρίκτρια αλλά και την αυστηρότερη κριτή του. «Η μητέρα μου είναι η νούμερο ένα φαν μου, ο νούμερο ένας υποστηρικτής μου, ο νούμερο ένας κριτής μου. Έχω πετάξει κομμάτια με βάση την άποψή της και έχω κρατήσει κομμάτια βάσει της άποψής της».

Η εκδήλωση συγκέντρωσε αγαπημένα πρόσωπα του Good Job Nicky, καθώς και εκπροσώπους του καλλιτεχνικού και δημοσιογραφικού χώρου, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή του για να γνωρίσουν τη νέα του δισκογραφική δουλειά. Aνάμεσα στους καλεσμένους ξεχώρισε ο Γιώργος Νταλάρας, ο οποίος διατηρεί μακροχρόνια φιλία με τον πατέρα του νεαρού τραγουδιστή, Γιάννη Πάριο.

Ο καταξιωμένος ερμηνευτής συνεχάρη τον Good Job Nicky, τον αγκάλιασε θερμά και μίλησε με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για το ταλέντο και τη μουσική του ταυτότητα, χαρακτηρίζοντας τη δουλειά του μοναδική.

Η παρουσίαση του «Gone Missing» πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες πριν από την επίσημη κυκλοφορία του άλμπουμ, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 20 Νοεμβρίου.